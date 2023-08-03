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Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
Жительница Раздольненского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T11:57
2023-08-03T11:57
2023-08-03T11:59
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Жительница Раздольненского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемая в мае текущего года нанесла бывшему мужу не менее восьми ударов молотком по голове. Уточняется, что в момент происшествия женщина находилась в состоянии опьянения, а причиной произошедшего стала ревность.Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. Он выжил.В прокуратуре Раздольненского района утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Раздольненский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее в Белогорском районе Крыма женщина приревновала своего сожителя и подожгла его дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей женыЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеВ Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, раздольненский район крыма, суд
Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
Перестал подавать признаки жизни и выжил: крымчанку будут судить за покушение на убийство
11:57 03.08.2023 (обновлено: 11:59 03.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Жительница Раздольненского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая в мае текущего года нанесла бывшему мужу не менее восьми ударов молотком по голове. Уточняется, что в момент происшествия женщина находилась в состоянии опьянения, а причиной произошедшего стала ревность.
"В результате полученных ранений потерпевший перестал двигаться и подавать признаки жизни. Женщина посчитала его умершим и прекратила наносить удары", – сказано в сообщении.
Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. Он выжил.
В прокуратуре Раздольненского района утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Раздольненский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Белогорском районе Крыма женщина приревновала своего сожителя и подожгла
его дом.
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