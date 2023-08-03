https://crimea.ria.ru/20230803/krymchanka-edva-ne-zabila-molotkom-byvshego-muzha-delo-peredano-v-sud-1130507315.html

Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд

Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд

Жительница Раздольненского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T11:57

2023-08-03T11:57

2023-08-03T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Жительница Раздольненского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемая в мае текущего года нанесла бывшему мужу не менее восьми ударов молотком по голове. Уточняется, что в момент происшествия женщина находилась в состоянии опьянения, а причиной произошедшего стала ревность.Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь. Он выжил.В прокуратуре Раздольненского района утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Раздольненский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее в Белогорском районе Крыма женщина приревновала своего сожителя и подожгла его дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей женыЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеВ Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности

раздольненский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, раздольненский район крыма, суд