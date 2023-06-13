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Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
43-летний евпаториец, убивший бывшую жену кухонным ножом из ревности к новому избраннику, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T12:47
2023-06-13T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. 43-летний евпаториец, убивший бывшую жену кухонным ножом из ревности к новому избраннику, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.Как установило следствие, 43-летний житель Евпатории, который не смирился с разводом, состоявшимся по инициативе супруги, приревновал ее к новому избраннику.В начале весны этого года он, находясь в нетрезвом состоянии, взял кухонный нож и отправился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Женщина ждала ребенка с занятий. Бывший муж, обуреваемый ревностью, нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Ранения оказались смертельными.Кроме того, стало известно, что накануне совершения преступления злоумышленник повредил автомобиль нового избранника своей бывшей жены.Несовершеннолетние дети бывшей супружеской пары теперь живут с родственниками по линии погибшей матери.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленнойПырнул ножом из ревности: житель Орла пытался убить крымчанку
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РИА Новости Крым
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евпатория, крым, происшествия, крымский следком, новости крыма, новости
Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены

Следком: 43-летний житель Евпатории пойдет под суд за убийство бывшей супруги

12:47 13.06.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. 43-летний евпаториец, убивший бывшую жену кухонным ножом из ревности к новому избраннику, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.
Как установило следствие, 43-летний житель Евпатории, который не смирился с разводом, состоявшимся по инициативе супруги, приревновал ее к новому избраннику.
В начале весны этого года он, находясь в нетрезвом состоянии, взял кухонный нож и отправился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Женщина ждала ребенка с занятий. Бывший муж, обуреваемый ревностью, нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Ранения оказались смертельными.
"Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, написав явку с повинной", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, стало известно, что накануне совершения преступления злоумышленник повредил автомобиль нового избранника своей бывшей жены.
"Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд", - уточнили в ведомстве.
Несовершеннолетние дети бывшей супружеской пары теперь живут с родственниками по линии погибшей матери.
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