https://crimea.ria.ru/20230613/prirevnoval-posle-razvoda-evpatoriytsa-osudyat-za-ubiystvo-byvshey-zheny-1129348819.html

Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены

Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены

43-летний евпаториец, убивший бывшую жену кухонным ножом из ревности к новому избраннику, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T12:47

2023-06-13T12:47

2023-06-13T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. 43-летний евпаториец, убивший бывшую жену кухонным ножом из ревности к новому избраннику, пойдет под суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.Как установило следствие, 43-летний житель Евпатории, который не смирился с разводом, состоявшимся по инициативе супруги, приревновал ее к новому избраннику.В начале весны этого года он, находясь в нетрезвом состоянии, взял кухонный нож и отправился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын. Женщина ждала ребенка с занятий. Бывший муж, обуреваемый ревностью, нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Ранения оказались смертельными.Кроме того, стало известно, что накануне совершения преступления злоумышленник повредил автомобиль нового избранника своей бывшей жены.Несовершеннолетние дети бывшей супружеской пары теперь живут с родственниками по линии погибшей матери.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу СивашаВ Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленнойПырнул ножом из ревности: житель Орла пытался убить крымчанку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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