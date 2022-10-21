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В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
В Севастополе мужчина на почве ссоры сломал позвоночник бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T12:14
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происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на почве ссоры сломал позвоночник бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Все произошло вечером в одном из дворов в Балаклавском районе города. Возвращаясь домой, мужчина увидел двух беседующих на лавочке женщин: одна была его бывшей сожительницей, другая – нынешней. То, что экс-возлюбленная позволила себе вмешиваться в его личную жизнь, не понравилось ему настолько, что словесная перепалка быстро переросла в жесткий конфликт с побоями."Он ударил женщину по голове бутылкой из-под выпитого ранее алкоголя, после чего нанес еще несколько ударов ногами по разным частям тела", – рассказали в ведомстве.Попытку избитой женщины вызвать полицию он пресек сразу: телефон выхватил и разбил. На помощь пришла его сожительница, она вызвала правоохранителей и скорую."На данный момент сотрудниками полиции назначены дополнительные экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей", – уточнили в полиции.Ранее в Крыму арестовали 22-летнего жителя города Орел, который из ревности пытался убить 42-летнюю возлюбленную.
https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html
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60
происшествия, севастополь
В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной

В Севастополе мужчина на почве ссоры сломал позвоночник бывшей возлюбленной

12:14 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина на почве ссоры сломал позвоночник бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Все произошло вечером в одном из дворов в Балаклавском районе города. Возвращаясь домой, мужчина увидел двух беседующих на лавочке женщин: одна была его бывшей сожительницей, другая – нынешней. То, что экс-возлюбленная позволила себе вмешиваться в его личную жизнь, не понравилось ему настолько, что словесная перепалка быстро переросла в жесткий конфликт с побоями.
"Он ударил женщину по голове бутылкой из-под выпитого ранее алкоголя, после чего нанес еще несколько ударов ногами по разным частям тела", – рассказали в ведомстве.
Попытку избитой женщины вызвать полицию он пресек сразу: телефон выхватил и разбил. На помощь пришла его сожительница, она вызвала правоохранителей и скорую.
27-летнего дебошира задержали, а 40-летнюю жертву его агрессии госпитализировали. Сначала, основываясь о заключению медиков, полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Однако позже, уже после выписки, женщина снова обратилась в больницу с жалобой на непрекращающуюся боль в области спины. Сделанный рентген показал перелом нижнего отдела позвоночника. Теперь стоит вопрос о возможной переквалификации дела.
"На данный момент сотрудниками полиции назначены дополнительные экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей", – уточнили в полиции.
Ранее в Крыму арестовали 22-летнего жителя города Орел, который из ревности пытался убить 42-летнюю возлюбленную.
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