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Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены
Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены
Житель Евпатории приговорен судом к девяти годам заключения строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T12:24
2023-08-11T12:45
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Евпатории приговорен судом к девяти годам заключения строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По данным Крымского Следкома, мужчина не мог смириться с уходом от него жены, которая подала на развод. Женщина встретила новую любовь, чем вызвала приступ ревности бывшего супруга.Осужденный вычислил машину ее избранника и камнем разбил лобовое стекло автомобиля. На следующий день мужчина пришел в спортивное учреждение, где занимался их общий с бывшей супругой сын. Женщина ждала мальчика с тренировки в коридоре, экс-супруг напал на нее с ножом. От полученных ударов женщина скончалась."Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, написав явку с повинной. Место проживания двух несовершеннолетних детей бывшей супружеской пары определено за родственниками погибшей женщины", - сообщают в республиканском следственном комитете.Суд приговорил злоумышленника к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, после чего его свобода будет ограничена еще на год.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщниковВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
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РИА Новости Крым
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96
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крым, евпатория, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, общество, закон и право, новости крыма
Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены

Крымчанин осужден на 9 лет за убийство бывшей жены и порчу автомобиля ее возлюбленного

12:24 11.08.2023 (обновлено: 12:45 11.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Евпатории приговорен судом к девяти годам заключения строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Прокуратура города Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя региона. Он признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Крымского Следкома, мужчина не мог смириться с уходом от него жены, которая подала на развод. Женщина встретила новую любовь, чем вызвала приступ ревности бывшего супруга.
Осужденный вычислил машину ее избранника и камнем разбил лобовое стекло автомобиля. На следующий день мужчина пришел в спортивное учреждение, где занимался их общий с бывшей супругой сын. Женщина ждала мальчика с тренировки в коридоре, экс-супруг напал на нее с ножом. От полученных ударов женщина скончалась.
"Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, написав явку с повинной. Место проживания двух несовершеннолетних детей бывшей супружеской пары определено за родственниками погибшей женщины", - сообщают в республиканском следственном комитете.
Суд приговорил злоумышленника к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, после чего его свобода будет ограничена еще на год.
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КрымЕвпаторияПроисшествияПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомОбществоЗакон и правоНовости Крыма
 
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