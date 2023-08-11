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Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены

Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены

Житель Евпатории приговорен судом к девяти годам заключения строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T12:24

2023-08-11T12:24

2023-08-11T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Житель Евпатории приговорен судом к девяти годам заключения строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По данным Крымского Следкома, мужчина не мог смириться с уходом от него жены, которая подала на развод. Женщина встретила новую любовь, чем вызвала приступ ревности бывшего супруга.Осужденный вычислил машину ее избранника и камнем разбил лобовое стекло автомобиля. На следующий день мужчина пришел в спортивное учреждение, где занимался их общий с бывшей супругой сын. Женщина ждала мальчика с тренировки в коридоре, экс-супруг напал на нее с ножом. От полученных ударов женщина скончалась."Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, написав явку с повинной. Место проживания двух несовершеннолетних детей бывшей супружеской пары определено за родственниками погибшей женщины", - сообщают в республиканском следственном комитете.Суд приговорил злоумышленника к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, после чего его свобода будет ограничена еще на год.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судОдин стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщниковВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, происшествия, прокуратура республики крым, крымский следком, общество, закон и право, новости крыма