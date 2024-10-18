https://crimea.ria.ru/20241018/putin-priglasil-prezidenta-palestiny-na-forum-stran-briks-v-kazani-1141196214.html
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T17:56
2024-10-18T17:56
2024-10-18T17:56
владимир путин (политик)
россия
брикс
палестина
политика
израиль
в мире
новости
махмуд аббас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141193513_0:128:2836:1723_1920x0_80_0_0_b8ec062cbac14f5645cc5b924f136382.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.Путин также выразил уверенность в невозможности решить палестинскую проблему исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой, поскольку в данном случае речь идет об исторических и духовных аспектах, важных для народа Палестины.XVI саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры более трех десятков стран подтвердили свое участие. Саммит будет состоять из двух частей. Первая - заседание стран-членов организации, посвященное "Укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Основные события пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть - заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", тема - "БРИКС и Глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию ПалестиныСША поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
россия
палестина
израиль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141193513_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_62c8f22903bbebbafdcda3cd6c83a027.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, брикс, палестина, политика, израиль, в мире, новости, махмуд аббас
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
Путин пригласил президента Палестины Абасса на форум стран БРИКС в Казань
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.
"Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совбеза об образовании двух государств – Израиля и Палестинского государства. В этом корень всех проблем. Уверен, мы обсудим это на саммите БРИКС, кстати, я пригласил и президента Палестины", - сказал президент.
Путин также выразил уверенность в невозможности решить палестинскую проблему исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой, поскольку в данном случае речь идет об исторических и духовных аспектах, важных для народа Палестины.
XVI саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры более трех десятков стран подтвердили свое участие. Саммит будет состоять из двух частей. Первая - заседание стран-членов организации, посвященное "Укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Основные события пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть - заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", тема - "БРИКС и Глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: