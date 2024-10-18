https://crimea.ria.ru/20241018/putin-priglasil-prezidenta-palestiny-na-forum-stran-briks-v-kazani-1141196214.html

Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани

Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T17:56

2024-10-18T17:56

2024-10-18T17:56

владимир путин (политик)

россия

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махмуд аббас

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.Путин также выразил уверенность в невозможности решить палестинскую проблему исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой, поскольку в данном случае речь идет об исторических и духовных аспектах, важных для народа Палестины.XVI саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры более трех десятков стран подтвердили свое участие. Саммит будет состоять из двух частей. Первая - заседание стран-членов организации, посвященное "Укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Основные события пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть - заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", тема - "БРИКС и Глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию ПалестиныСША поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

россия

палестина

израиль

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, брикс, палестина, политика, израиль, в мире, новости, махмуд аббас