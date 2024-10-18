Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241018/putin-priglasil-prezidenta-palestiny-na-forum-stran-briks-v-kazani-1141196214.html
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T17:56
2024-10-18T17:56
владимир путин (политик)
россия
брикс
палестина
политика
израиль
в мире
новости
махмуд аббас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141193513_0:128:2836:1723_1920x0_80_0_0_b8ec062cbac14f5645cc5b924f136382.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.Путин также выразил уверенность в невозможности решить палестинскую проблему исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой, поскольку в данном случае речь идет об исторических и духовных аспектах, важных для народа Палестины.XVI саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры более трех десятков стран подтвердили свое участие. Саммит будет состоять из двух частей. Первая - заседание стран-членов организации, посвященное "Укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Основные события пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть - заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", тема - "БРИКС и Глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию ПалестиныСША поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаВозможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
россия
палестина
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141193513_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_62c8f22903bbebbafdcda3cd6c83a027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, брикс, палестина, политика, израиль, в мире, новости, махмуд аббас
Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани

Путин пригласил президента Палестины Абасса на форум стран БРИКС в Казань

17:56 18.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Палестины Махмуда Аббаса на форум стран БРИКС, который состоится в Казани. Об этом российский лидер сообщил на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.

"Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совбеза об образовании двух государств – Израиля и Палестинского государства. В этом корень всех проблем. Уверен, мы обсудим это на саммите БРИКС, кстати, я пригласил и президента Палестины", - сказал президент.

Путин также выразил уверенность в невозможности решить палестинскую проблему исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой, поскольку в данном случае речь идет об исторических и духовных аспектах, важных для народа Палестины.
XVI саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. Лидеры более трех десятков стран подтвердили свое участие. Саммит будет состоять из двух частей. Первая - заседание стран-членов организации, посвященное "Укреплению многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Основные события пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть - заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич", тема - "БРИКС и Глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины
США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа
Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
 
Владимир Путин (политик)РоссияБРИКСПалестинаПолитикаИзраильВ миреНовостиМахмуд Аббас
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты
18:59Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
18:41Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае
18:29Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС
18:16Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
17:56Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
17:51Когда закончится СВО - ответ Путина
17:45В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло
17:33Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС
17:10Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
17:06Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
16:55Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
16:45Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
16:37БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
16:22Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
16:06Какие причалы отремонтируют в Севастополе
15:55Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского
15:28В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших
15:27Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
15:14Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния