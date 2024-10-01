https://crimea.ria.ru/20241001/vozmozhno-li-pogasit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1140785500.html

Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

Локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T22:21

2024-10-01T22:21

2024-10-01T22:21

радио "спутник в крыму"

ближний восток

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безопасность

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, то, что некоторые эксперты и СМИ уже называют третьей ливанской войной, не является конфликтом между Израилем и Хезболлой – его масштабы существенно больше, потому и риск разрастания очень высок.При этом сам Иран обладает довольно крупным вооружением, "которое в значительной степени сдержит Израиль, и Армия стражей исламской революции – это очень серьезно", добавил он.А потому, если в этот конфликт сейчас включится еще и Иран, то "за ним подтянутся остальные государства антиамериканской коалиции, и он может приобрести совершенно другие очертания", считает Гусев.Учитывая все риски, есть только одна возможность остановить эскалацию в этом регионе, делает вывод политолог.Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию ПалестиныИран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИРРосавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, мнения, безопасность, в мире