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Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
Локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T22:21
2024-10-01T22:21
радио "спутник в крыму"
ближний восток
мнения
безопасность
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, то, что некоторые эксперты и СМИ уже называют третьей ливанской войной, не является конфликтом между Израилем и Хезболлой – его масштабы существенно больше, потому и риск разрастания очень высок.При этом сам Иран обладает довольно крупным вооружением, "которое в значительной степени сдержит Израиль, и Армия стражей исламской революции – это очень серьезно", добавил он.А потому, если в этот конфликт сейчас включится еще и Иран, то "за ним подтянутся остальные государства антиамериканской коалиции, и он может приобрести совершенно другие очертания", считает Гусев.Учитывая все риски, есть только одна возможность остановить эскалацию в этом регионе, делает вывод политолог.Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию ПалестиныИран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИРРосавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
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РИА Новости Крым
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ближний восток, мнения, безопасность, в мире
Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

Расползание конфликта на Ближнем Востоке можно остановить только переговорами - политолог

22:21 01.10.2024
 
© JALAA MAREY / AFPИзраильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
Израильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
© JALAA MAREY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай и США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По его словам, то, что некоторые эксперты и СМИ уже называют третьей ливанской войной, не является конфликтом между Израилем и Хезболлой – его масштабы существенно больше, потому и риск разрастания очень высок.
"Это конфликт между шиитами и израильтянами. А шииты проживают во многих странах Ближнего Востока. "Хезболла" – шииты, ХАМАС – шииты, Иран – на 99% шиитское население, Палестина – шииты, Сирия – шииты, алавиты и так далее. А за Израилем стоят США и 40 выделенных ими миллиардов долларов. И все, что делается израильским руководством санкционировано из Вашингтона", – сказал эксперт.
При этом сам Иран обладает довольно крупным вооружением, "которое в значительной степени сдержит Израиль, и Армия стражей исламской революции – это очень серьезно", добавил он.
А потому, если в этот конфликт сейчас включится еще и Иран, то "за ним подтянутся остальные государства антиамериканской коалиции, и он может приобрести совершенно другие очертания", считает Гусев.
Учитывая все риски, есть только одна возможность остановить эскалацию в этом регионе, делает вывод политолог.
"Сделать это можно только одним путем: сесть за стол переговоров с участием всех заинтересованных сторон. То есть включая и Иран, и США, и, безусловно, Россию и Китай. Только в этом формате с участием глав государств, первых лиц можно предотвратить расползание этого конфликта на Ближнем Востоке", – заключил эксперт.
Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.
По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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