https://crimea.ria.ru/20241001/rosaviatsiya-prizvala-otkazatsya-ot-poletov-nad-izrailem-i-iranom-1140786671.html

Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном

Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T21:47

2024-10-01T21:47

2024-10-01T21:49

росавиация

авиация

израиль

иран

ирак

безопасность

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100398/06/1003980630_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f3cf34d1038baa922a04a35521a39a5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в сообщении официального Telegram-канала компании.Отмечается, что рекомендация действует до особого распоряжения. Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

израиль

иран

ирак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, авиация, израиль, иран, ирак, безопасность, в мире, новости