Рейтинг@Mail.ru
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241001/rosaviatsiya-prizvala-otkazatsya-ot-poletov-nad-izrailem-i-iranom-1140786671.html
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T21:47
2024-10-01T21:49
росавиация
авиация
израиль
иран
ирак
безопасность
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100398/06/1003980630_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f3cf34d1038baa922a04a35521a39a5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в сообщении официального Telegram-канала компании.Отмечается, что рекомендация действует до особого распоряжения. Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
израиль
иран
ирак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100398/06/1003980630_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d0470fbf1b62498cbdc3aaa4323e64b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росавиация, авиация, израиль, иран, ирак, безопасность, в мире, новости
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном

Российским компаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Иран, Израиль и Ирак

21:47 01.10.2024 (обновлено: 21:49 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в сообщении официального Telegram-канала компании.
"В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться  от полетов в и из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что рекомендация действует до особого распоряжения.
Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.
По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РосавиацияАвиацияИзраильИранИракБезопасностьВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:12Главные новости Крыма: 1 октября
22:59Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма
22:42Главное за день: 1 октября
22:21Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
22:0016 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
21:47Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
21:37Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей
21:19На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
21:00Когда морепродукты могут быть опасными
20:35Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР
20:08В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"
19:53Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ
19:42В Севастополе сошел сель
19:28Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей
19:13Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России
18:59В Севастополе многодетные семьи получат новые удостоверения
18:47Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
18:38Эксперты: для крымчан активность солнца опасна почти весь год
18:25"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
18:07В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге
Лента новостейМолния