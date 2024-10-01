https://crimea.ria.ru/20241001/rosaviatsiya-prizvala-otkazatsya-ot-poletov-nad-izrailem-i-iranom-1140786671.html
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T21:47
2024-10-01T21:47
2024-10-01T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в сообщении официального Telegram-канала компании.Отмечается, что рекомендация действует до особого распоряжения. Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, авиация, израиль, иран, ирак, безопасность, в мире, новости
Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
Российским компаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Иран, Израиль и Ирак
21:47 01.10.2024 (обновлено: 21:49 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности. Об этом сказано в сообщении официального Telegram-канала компании.
"В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в и из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что рекомендация действует до особого распоряжения.
Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность
. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.
По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла
. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.
Обострение ливанско-израильского конфликта
Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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