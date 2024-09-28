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Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла
Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла
Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в результате удара по Бейруту. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T11:24
2024-09-28T11:25
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в результате удара по Бейруту. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.Как указали авторы заявления, "в соответствии с точными разведывательными данными, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире" "Хезболла", расположенной под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке
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обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, новости, цахал, ливан
Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы

11:24 28.09.2024 (обновлено: 11:25 28.09.2024)
 
© AP Photo HUSSEIN MALLAЛидер "Хезболлы" шейх Хасан Насрулла
Лидер Хезболлы шейх Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo HUSSEIN MALLA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в результате удара по Бейруту. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"В пятницу, 27 сентября 2024 года, Хасан Насрулла, лидер организации "Хезболла" и один из ее основателей, был ликвидирован силами армии обороны Израиля вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболла", и другими командирами", - говорится в заявлении.

Как указали авторы заявления, "в соответствии с точными разведывательными данными, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире" "Хезболла", расположенной под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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