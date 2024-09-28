https://crimea.ria.ru/20240928/likvidirovan-lider-khezbolly-khasan-nasrulla-1140701004.html

Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла

Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла

Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в результате удара по Бейруту. Об этом... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T11:24

2024-09-28T11:24

2024-09-28T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы в результате удара по Бейруту. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.Как указали авторы заявления, "в соответствии с точными разведывательными данными, истребители израильских ВВС нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире" "Хезболла", расположенной под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСЧто изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем Востоке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в израиле, израиль, в мире, новости, цахал, ливан