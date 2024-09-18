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Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины

Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T18:52

2024-09-18T18:52

2024-09-18T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их не позднее чем через год с момента одобрения документа, передает корреспондент РИА Новости.Принятый ГА документ строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, по которому присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным. Суд определил, что Израиль должен освободить данные территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.Генассамблея принятым документом требует, чтобы Израиль прекратил свое незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории. При этом ГА установила срок: Израиль должен сделать это не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции.Документ также требует, чтобы Израиль выполнил все свои юридические обязательства по международному праву, в том числе предусмотренные Международным Судом, среди которых – вывод всех войск с оккупированной палестинской территории (включая воздушное и морское пространство) и прекращение поселенческой деятельности.Резолюция предписывает Израилю возместить ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации, вернуть изъятые земли, недвижимость и активы, а также разрешить палестинцам, перемещенным в ходе оккупации, вернуться в свои дома.Генассамблея призвала все государства не оказывать помощь или содействие в сохранении ситуации, сложившейся в результате незаконного присутствия Израиля, в том числе путем принятия мер по прекращению импорта любых товаров, произведенных в израильских поселениях, а также прекращению поставки или передачи оружия, боеприпасов и связанных с этим материальных средств, которые могут быть использованы на территории.Резолюция была принята 124 голосами за, еще 14 стран проголосовали против, а 43 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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