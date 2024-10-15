https://crimea.ria.ru/20241015/ssha-postavili-izrailyu-ultimatum-iz-za-sektora-gaza-1141110629.html

США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа

США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа - РИА Новости Крым, 15.10.2024

США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа

США пригрозили Израилю прекратить поставки оружия в случае, если до середины ноября в секторе Газа не будет найден путь выхода из гуманитарного кризиса. Об этом РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T19:21

2024-10-15T19:21

2024-10-15T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. США пригрозили Израилю прекратить поставки оружия в случае, если до середины ноября в секторе Газа не будет найден путь выхода из гуманитарного кризиса. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на документ, поступивший от чиновников из США.В частности, сообщается, что у американской администрации возникают вопросы по поводу ухудшения ситуации в Палестине. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов за весь период вооруженного конфликта.В июне Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Он предполагал прекращение огня и вывод израильских войск из всех районов Газы, а также освобождение некоторого числа заложников. На втором и третьем этапах предполагалось освободить всех оставшихся в живых заложников, передать останки погибших и провести новые переговоры. Однако боевые действия и взаимные обстрелы между ХАМАС и Израилем продолжаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе ГазаИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по ГазеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров

сша

израиль

сектор газа

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, израиль, сектор газа, оружие, в мире, новости