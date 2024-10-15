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США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа
США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа - РИА Новости Крым, 15.10.2024
США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа
США пригрозили Израилю прекратить поставки оружия в случае, если до середины ноября в секторе Газа не будет найден путь выхода из гуманитарного кризиса. Об этом РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T19:21
2024-10-15T19:21
сша
израиль
сектор газа
оружие
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. США пригрозили Израилю прекратить поставки оружия в случае, если до середины ноября в секторе Газа не будет найден путь выхода из гуманитарного кризиса. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на документ, поступивший от чиновников из США.В частности, сообщается, что у американской администрации возникают вопросы по поводу ухудшения ситуации в Палестине. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов за весь период вооруженного конфликта.В июне Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Он предполагал прекращение огня и вывод израильских войск из всех районов Газы, а также освобождение некоторого числа заложников. На втором и третьем этапах предполагалось освободить всех оставшихся в живых заложников, передать останки погибших и провести новые переговоры. Однако боевые действия и взаимные обстрелы между ХАМАС и Израилем продолжаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин и еще трое заложников освобождены в секторе ГазаИзраиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по ГазеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сша, израиль, сектор газа, оружие, в мире, новости
США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа

В США грозят прекратить поставки оружия в Израиль из-за гуманитарного кризиса в Газе

19:21 15.10.2024
 
© JALAA MAREY / AFPИзраильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
Израильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
© JALAA MAREY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. США пригрозили Израилю прекратить поставки оружия в случае, если до середины ноября в секторе Газа не будет найден путь выхода из гуманитарного кризиса. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на документ, поступивший от чиновников из США.
"Соединенные Штаты направили Израилю четкое послание о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось. Высокопоставленные чиновники США, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, вчера передали министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту документ, в котором было изложено это требование", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что у американской администрации возникают вопросы по поводу ухудшения ситуации в Палестине. По данным американских служб, в сентябре в Газу было направлено меньше всего гуманитарных грузов за весь период вооруженного конфликта.
В июне Совет безопасности ООН принял резолюцию США о прекращении огня в секторе Газа с учетом предложенного американским президентом Джо Байденом поэтапным планом. Он предполагал прекращение огня и вывод израильских войск из всех районов Газы, а также освобождение некоторого числа заложников. На втором и третьем этапах предполагалось освободить всех оставшихся в живых заложников, передать останки погибших и провести новые переговоры. Однако боевые действия и взаимные обстрелы между ХАМАС и Израилем продолжаются.
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СШАИзраильСектор ГазаОружиеВ миреНовости
 
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