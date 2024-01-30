https://crimea.ria.ru/20240130/postavlyaemoe-ukraine-oruzhie-uzhe-vsplylo-v-gaze-i-skandinavii--lavrov-1134557999.html

Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров

Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Поставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – Лавров

Поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T13:07

2024-01-30T13:07

2024-01-30T13:29

сергей лавров

новости

россия

украина

поставки западного оружия украине

сектор газа

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Поставляемое Украине западное оружие уже обнаружено в Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландах, а также в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.Лавров также отметил, что Запад склоняет другие страны к поставкам Киеву российских вооружений без согласия Москвы."Мы уже несколько случаев подобного рода отметили за последние год-полтора. Мы вступаем в контакт с соответствующими странами, которые Запад уговаривает быстренько передать Украине (российское оружие – ред.), ничего не сообщая нам как поставщикам той или иной партии оружия", – уточнил руководитель ведомства.Он подчеркнул, что российская сторона будет продолжать добиваться того, чтобы эти обязательства соблюдались.Глава МИД РФ напомнил, что в соответствии с международными регламентами получатель оружия не имеет права его перепродавать, направлять куда бы то ни было без согласия страны поставщика.Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года заявил, что Москва располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток. По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".29 января в Киев прибыли американские инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID) для усиления надзора за использованием предоставляемой Украине помощи.Аппарат генерального инспектора Пентагона ранее сообщал, что ведомство не смогло полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок вооружений и военной техники на Украину. В результате по состоянию на середину 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более 1 миллиарда долларов.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале января заявил, что Белый дом намерен обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора.Читайте также на РИА Новости Крым:Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь ВашингтонаКоррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итогеЧто ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине

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сергей лавров, новости, россия, украина, поставки западного оружия украине, сектор газа, министерство иностранных дел рф (мид рф)