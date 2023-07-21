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Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине
Американские кураторы киевского режима стараются снять с себя ответственность за постоянные провалы ВСУ на фронте, которые особенно неудобны для США в... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T17:17
2023-07-21T17:17
эксклюзивы риа новости крым
мнения
алексей анпилогов
в мире
поставки западного оружия украине
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Американские кураторы киевского режима стараются снять с себя ответственность за постоянные провалы ВСУ на фронте, которые особенно неудобны для США в преддверии выборов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя отчет Пентагона о воровстве западного оружия на Украине.Ранее СNN опубликовало информацию со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона о фактах кражи западного оружия и снаряжения на Украине в 2022 году. Сообщается, что в октябре США возобновили инспекции на украинских оружейных складах, чтобы "лучше отслеживать, куда направляется оборудование".Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать &gt;&gt;Воровство и контрабанда"Успехов на фронте Украина продемонстрировать не может, поэтому ей все чаще предъявляют грехи, о которых и раньше прекрасно знали в Пентагоне и других военных ведомствах Запада. Чтобы рационализировать многие непопулярные решения и оправдать их в глазах своей общественности, которую полтора года накачивали "украинской победой" и мифическими "украинскими рыцарями". Теперь всю эту пропаганду приходится каким-то образом разворачивать", - говорит Анпилогов.Эксперт подчеркивает: с репутационной точки зрения этот разворот весьма неудобен и для самого Запада, но "переобуваться" приходится, и легче всего делать это, используя реальные грехи Украины, которая давно погрязла в коррупции и контрабандных схемах.Фантастическая цель"С моей точки зрения, для Украины события будут развиваться от плохого к худшему. Уже сейчас явно видно, что украинская сторона будет все более бюджетно снабжаться со стороны Запада, причем этот бюджет будет постоянно урезаться и таких масштабных поставок вооружения, которые мы видели в конце 2022 - начале 2023 года, уже не будет", - убежден собеседник агентства.По его мнению, это связано с усталостью западного общества от украинского вопроса: электорат сетует на нерешенность множества внутренних вопросов, а впереди у США - предвыборный год, и это заставляет менять повестку, чтобы снизить градус напряженности. Еще одна причина в том, что ресурсы Запада реально не бесконечны.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – ПутинНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - ВолодинСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
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Галина Оленева
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4.7
96
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60
мнения, алексей анпилогов, в мире, поставки западного оружия украине, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине

Эксперт Анпилогов объяснил появление отчета Пентагона о кражах оружия на Украине

17:17 21.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Американские кураторы киевского режима стараются снять с себя ответственность за постоянные провалы ВСУ на фронте, которые особенно неудобны для США в преддверии выборов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя отчет Пентагона о воровстве западного оружия на Украине.
Ранее СNN опубликовало информацию со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона о фактах кражи западного оружия и снаряжения на Украине в 2022 году. Сообщается, что в октябре США возобновили инспекции на украинских оружейных складах, чтобы "лучше отслеживать, куда направляется оборудование".
Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать >>

Воровство и контрабанда

"Успехов на фронте Украина продемонстрировать не может, поэтому ей все чаще предъявляют грехи, о которых и раньше прекрасно знали в Пентагоне и других военных ведомствах Запада. Чтобы рационализировать многие непопулярные решения и оправдать их в глазах своей общественности, которую полтора года накачивали "украинской победой" и мифическими "украинскими рыцарями". Теперь всю эту пропаганду приходится каким-то образом разворачивать", - говорит Анпилогов.
Эксперт подчеркивает: с репутационной точки зрения этот разворот весьма неудобен и для самого Запада, но "переобуваться" приходится, и легче всего делать это, используя реальные грехи Украины, которая давно погрязла в коррупции и контрабандных схемах.
"Здесь можно вспомнить финские спецслужбы: сообщалось, что финское оружие, поставленное Украине, оказалось в распоряжении финской организованной преступности. Заявлял о поставках украинского вооружения террористическим организациям и президент Нигерии, - напоминает Антилогов. - Такое количество разрозненных сообщений о контрабанде черного оружия с Украины - это уже некая критическая масса, которую рано или поздно пришлось бы вывести в общественную плоскость, и это произошло".
Фантастическая цель
"С моей точки зрения, для Украины события будут развиваться от плохого к худшему. Уже сейчас явно видно, что украинская сторона будет все более бюджетно снабжаться со стороны Запада, причем этот бюджет будет постоянно урезаться и таких масштабных поставок вооружения, которые мы видели в конце 2022 - начале 2023 года, уже не будет", - убежден собеседник агентства.
По его мнению, это связано с усталостью западного общества от украинского вопроса: электорат сетует на нерешенность множества внутренних вопросов, а впереди у США - предвыборный год, и это заставляет менять повестку, чтобы снизить градус напряженности. Еще одна причина в том, что ресурсы Запада реально не бесконечны.

"Коллективный Запад оказался не готов к длительному конфликту. За тридцать лет они привыкли к контрпартизанским операциям в борьбе с изначально более слабым противником - в Югославии, Сирии, Ливии... За это время многие заводы закрыты по причине малой рентабельности. И вот теперь такой длительный конфликт. Причем с изначально фантастическими целями "капитуляции России". Теперь эта цель воспринимается фантастической и в общественном сознании на Западе".

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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлексей АнпилоговВ миреПоставки западного оружия УкраинеДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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