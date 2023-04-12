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США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона - РИА Новости Крым, 12.04.2023
США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
Утечка секретных документов Пентагона является организованной акцией, целью которых могут являться перенос либо отмена контрнаступления украинских войск и... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T07:46
2023-04-12T07:46
украина
пентагон
нато
ллойд остин
александр хроленко
сша
политика
мнения
новости
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Утечка секретных документов Пентагона является организованной акцией, целью которых могут являться перенос либо отмена контрнаступления украинских войск и подготовка мирового общественного мнения к прекращению военной и финансовой помощи Киеву. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко в авторской колонке для РИА Новости.США напускают "туман войны""Вашингтон тайно и явно сомневается в успехе украинских войск, поэтому масштабная утечка "сверхсекретных" оперативных банальностей от Пентагона и разведслужб США выглядит организованной акцией с целью напустить тумана и под надуманным предлогом перенести или отменить самоубийственное для киевского режима и очень опасное для стран НАТО "контрнаступление" со "взятием Крыма", – предположил специалист.По словам Хроленко, высказываемые публично американские оценки способности ВСУ противостоять российской армии настолько противоречат фактам и здравому смыслу, что якобы "рассекреченные" сомнения США в успехе ожидаемого контрнаступления украинских войск – ожидаемое возвращение в реальность.Военный эксперт полагает, что цель акции по "утечке секретных документов" Пентагона – напустить "туман войны", за которым происходит перегруппировка сил или смена стратегии.Впрочем, по словам Хроленко, не исключено, что тем самым Запад дает Киеву последний шанс. Если декларируемое контрнаступление провалится, военная помощь стран-доноров резко сократится, а вся Западная Украина может перейти Польше.Скандал с утечкой "военных секретов"Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.Политолог Андрей Никифоров считает, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально отсрочить контрнаступление, создав себе алиби перед Западом. По словам эксперта, в Киеве понимают, что необходимо идти в контрнаступление, но с другой стороны очень боятся этой перспективы.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертПольша разместит HIMARS на границе с РоссиейЧем закончатся для Польши попытки стать "танковым кулаком Европы"
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украина, пентагон, нато, ллойд остин, александр хроленко, сша, политика, мнения, новости, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), крым, контрнаступление всу, андрей никифоров
США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона

Эксперт Хроленко об утечке из Пентагона: США могут готовить общественность к сливу Украины

07:46 12.04.2023
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Утечка секретных документов Пентагона является организованной акцией, целью которых могут являться перенос либо отмена контрнаступления украинских войск и подготовка мирового общественного мнения к прекращению военной и финансовой помощи Киеву. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко в авторской колонке для РИА Новости.

США напускают "туман войны"

"Вашингтон тайно и явно сомневается в успехе украинских войск, поэтому масштабная утечка "сверхсекретных" оперативных банальностей от Пентагона и разведслужб США выглядит организованной акцией с целью напустить тумана и под надуманным предлогом перенести или отменить самоубийственное для киевского режима и очень опасное для стран НАТО "контрнаступление" со "взятием Крыма", – предположил специалист.
По словам Хроленко, высказываемые публично американские оценки способности ВСУ противостоять российской армии настолько противоречат фактам и здравому смыслу, что якобы "рассекреченные" сомнения США в успехе ожидаемого контрнаступления украинских войск – ожидаемое возвращение в реальность.
Военный эксперт полагает, что цель акции по "утечке секретных документов" Пентагона – напустить "туман войны", за которым происходит перегруппировка сил или смена стратегии.
"Глава Пентагона Ллойд Остин еще в феврале рассказал в интервью CNN о подготовке Соединенными Штатами нескольких моторизованных бригад ВСУ, способных "прорвать российскую оборону и маневрировать". В апреле акцент изменился. Возможно, Вашингтон "подогревает" мировую общественность перед сливом украинского проекта: "Смотрите, мы сделали все, что могли, и умываем руки". С посевами западной демократии в Афганистане было то же самое", – пояснил аналитик.
Впрочем, по словам Хроленко, не исключено, что тем самым Запад дает Киеву последний шанс. Если декларируемое контрнаступление провалится, военная помощь стран-доноров резко сократится, а вся Западная Украина может перейти Польше.

Скандал с утечкой "военных секретов"

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
Политолог Андрей Никифоров считает, что это был спланированный Киевом вброс, чтобы максимально отсрочить контрнаступление, создав себе алиби перед Западом. По словам эксперта, в Киеве понимают, что необходимо идти в контрнаступление, но с другой стороны очень боятся этой перспективы.
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