https://crimea.ria.ru/20230328/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-voynoy-polshi-i-rumynii-s-rf--ekspert-1127821891.html

Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт

Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт

США намеренно форсируют контрнаступление украинской армии, чтобы ускорить разгром киевского режима и спровоцировать Польшу и Румынию начать боевые действия... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T18:25

2023-03-28T18:25

2023-03-28T18:25

мнения

всу (вооруженные силы украины)

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ростислав ищенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. США намеренно форсируют контрнаступление украинской армии, чтобы ускорить разгром киевского режима и спровоцировать Польшу и Румынию начать боевые действия против России. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко."Не исключаю, что американцы стремятся к этому наступлению, чтобы Украина быстрее израсходовала свой потенциал и быстрее обвалилась. С одной стороны можно наконец-то избавиться от этого выдающегося нахлебника, в которого сколько денег ни вкладывай, а толку никакого, а с другой стороны подписать на войну Польшу и Румынию", - сказал эксперт в интервью "Sputnik на русском".По мнению Ищенко, если ВСУ быстро "обвалятся", российская армия не сможет быстро занять всю территорию Украины, и если Польша и Румыния захотят, они могут ввести свои войска на соответствующие территории на Правобережье Днепра. В этом случае США получают возможность стравить польские и румынские войска с Россией и "начать европейскую войну против РФ".По словам Ищенко, на Западе прекрасно понимают, что украинское наступление – это "абсолютная авантюра", которая в любом случае закончится разгромом ВСУ. При этом это наступление, скорее всего, ускорит конец Украины, но в выгодном для США ключе. Сколько при этом погибнет украинцев и сгорит той же западной техники, Вашингтон абсолютно не волнует, заключил аналитик.Контрнаступление ВСУ: что известноВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. При этом он обвинил Киев в нерациональном расходе боеприпасов. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun заявил, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не писать статьи, посты и блоги по поводу контрнаступления ВСУ, не задавать вопросы по этой теме экспертам в эфирах, а также "вообще публично обсуждать военные планы украинской армии".Советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает, что Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил украинской армии в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.Оценки экспертовДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин полагает, что в рамках предстоящего контрнаступления максимум, на что могут быть способны вооруженные силы Украины – попытаться атаковать на двух направлениях силами не более двух-трех бригад. По его мнению, серьезных людских резервов, техники и запасов вооружений для масштабного наступления у ВСУ не осталось.В силу отсутствия у украинской армии значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки с воздуха подразделения ВСУ будут уничтожены российскими войсками, считает специалист.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы.По его мнению, ВСУ могут предпринять попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Кроме того, прогнозирует аналитик, украинские войска могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – экспертНамечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник ПушилинаКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

https://crimea.ria.ru/20230307/nastuplenie-vsu-na-krym-ekspert-otsenil-realnost-ugrozy-dlya-poluostrova-1127386715.html

https://crimea.ria.ru/20230319/malo-zhivoy-sily-na-ukraine-khotyat-uzhestochit-mobilizatsiyu-zayavil-azarov-1127642460.html

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мнения, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, польша, румыния, сша, ростислав ищенко