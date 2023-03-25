https://crimea.ria.ru/20230325/zelenskiy-priznal-chto-kiev-poka-ne-mozhet-nachat-kontrnastuplenie-1127762386.html

Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление

Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление

ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T10:06

2023-03-25T10:06

2023-03-25T10:06

владимир зеленский (президент украины)

украина

всу (вооруженные силы украины)

россия

сво

япония

нато

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури".Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Уточняется, что интервью японскому изданию Зеленский дал в поезде по пути из Херсона в Киев. При этом значительная его часть состояла из просьб украинского президента расширить военную помощь, в том числе со стороны Японии.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, попытки коллективного Запада "подтолкнуть" Украину к началу контрнаступления связаны с желанием оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. В то же время он не видит перспектив для ВСУ перехватить инициативу в Донбассе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html

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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), россия, сво, япония, нато, поставки западного оружия украине