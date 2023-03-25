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Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление
Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление
ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T10:06
2023-03-25T10:06
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
россия
сво
япония
нато
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури".Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Уточняется, что интервью японскому изданию Зеленский дал в поезде по пути из Херсона в Киев. При этом значительная его часть состояла из просьб украинского президента расширить военную помощь, в том числе со стороны Японии.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, попытки коллективного Запада "подтолкнуть" Украину к началу контрнаступления связаны с желанием оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. В то же время он не видит перспектив для ВСУ перехватить инициативу в Донбассе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииКак ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), россия, сво, япония, нато, поставки западного оружия украине
Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление

Президент Украины Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

10:06 25.03.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури".
"Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и РСЗО HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — приводит его словам РИА Новости.
Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. Он заявил, что Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".
Уточняется, что интервью японскому изданию Зеленский дал в поезде по пути из Херсона в Киев. При этом значительная его часть состояла из просьб украинского президента расширить военную помощь, в том числе со стороны Японии.
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По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, попытки коллективного Запада "подтолкнуть" Украину к началу контрнаступления связаны с желанием оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. В то же время он не видит перспектив для ВСУ перехватить инициативу в Донбассе. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва знает о подготовке Киева к наступательным операциям, и Генштаб в ответ готовит свои решения.
В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что Вооруженные силы Украины не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияСВОЯпонияНАТОПоставки западного оружия Украине
 
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