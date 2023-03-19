https://crimea.ria.ru/20230319/razvedka-boem-i-perebroska-sil-dlya-vsu-sorvana-na-kupyanskom-napravlenii-1127641630.html

Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении

Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении

Российские военные предотвратили попытки ВСУ разведать обстановку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Об этом рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T12:13

2023-03-19T12:13

2023-03-19T12:13

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Российские военные предотвратили попытки ВСУ разведать обстановку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Об этом рассказал руководитель пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский, пишет РИА Новости.По его информации, расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и орудий "Гиацинт" ликвидировали три разведгруппы ВСУ возле Грениковки, Орлянского и Артемовки.Согласно сводкам Минобороны, на Купянском направлении огонь артиллерии "Западной" группировки войск уничтожил живую силу противника в возле сел Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и села Стельмаховка в ЛНР.Уточняется, что на этом направлении противник ежедневно теряет по несколько десятков солдат.По данным за минувшие сутки, артиллеристы группировки "Запад" ликвидировали почти 60 солдат ВСУ и три боевые машины.Также в военном ведомстве сообщили, что в общей сложности с начала спецоперации на территории сопредельного государства уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3 457 беспилотников, 414 ЗРК, 8 330 танков и прочих бронемашин, 1 066 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 381 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 996 военных спецмашин.Читайте также на РИА Новости Крым:136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни городаУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за суткиУчастникам СВО выдадут землю на побережье Крыма

https://crimea.ria.ru/20230317/v-zaporozhskoy-oblasti-predotvraschen-terakt-1127608737.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, россия