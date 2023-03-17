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136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города
136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города - РИА Новости Крым, 17.03.2023
136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города
С начала марта в Новой Каховке зафиксировали 136 попаданий украинских снарядов по жилым домам и объектам, артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ идут каждый... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T21:57
2023-03-17T21:57
эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
владимир леонтьев
новые регионы россии
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
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общество
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НОВАЯ КАХОВКА, 17 мар – РИА Новости Крым. С начала марта в Новой Каховке зафиксировали 136 попаданий украинских снарядов по жилым домам и объектам, артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ идут каждый день. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Обстрелы осуществляются ежедневно. Начали применять запрещенный Женевской конвенцией 1949 года тип боеприпасов – кассетные мины, которые подрываются иным способом. Индукционные мины срабатывают на изменение магнитного и электромагнитного поля, из-за чего тоже гибнут и страдают люди. Буквально два дня назад было 18 или 20 снарядов, в каждом - по 9 таких мин, - рассказал он. - За первые 14 дней марта было 136 попаданий в различные объекты – жилые здания, магазины, водонапорные башни".ВСУ обстреливают мирную инфраструктуруУдары наносятся хаотично, в том числе по медучреждениям, домам культуры и школам.Специалистам коммунальных служб приходится ежедневно заниматься восстановлением поврежденных сетей. При этом и город и все населенные пункты округа обеспечены газом, электричеством и водой."Не только город, а все 11 населенных пунктов практически все время водой, газом и энергетикой обеспечены, слава богу, и благодаря сотрудникам коммунальных служб. Мы им очень благодарны. Я искренне считаю их героями", - сказал Леонтьев.Пострадавшие и погибшиеНаибольшее расстояние до правого берега (Днепра) и до солдат ВСУ - два километра, минимальное – 300 метров. Для восстановления коммуникаций энергетикам и пожарным приходится работать в касках и бронежилетах. Тем не менее, раненые среди них все равно есть."Два энергетика за этот период ранены и двое пожарных, - уточнил Леонтьев. - В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Четыре человека пострадали: двое убитых и двое госпитализированы с ранениями. Много пострадавших от ранений стеклами, кровлей, мелкими осколками. Такие люди на месте получают медицинскую помощь и отказываются от госпитализации".Несмотря на украинские атаки, жители Новой Каховки продолжают жить обычной жизнью. Работать, заботиться о близких, вместе возрождать свой родной город и верить, что скоро в их регионе наступит мир."Ситуация все лучше и лучше. Город готовится к весне. Люди надеются, что мирная жизнь вернется, и очень скоро. И для этого делается все – как со стороны местных жителей, так и со стороны коммунальных служб, МЧС и администрации", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известноМэр Новой Каховки награжден орденом МужестваЧем живет Новая Каховка - фоторепортаж
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: в марте зафиксировано 136 прилетов по домам и объектам города
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: в марте зафиксировано 136 прилетов по домам и объектам города
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новая каховка, владимир леонтьев, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, общество, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, сво
136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города

Глава Новой Каховки: в марте зафиксировано 136 прилетов по домам и объектам города

21:57 17.03.2023
 
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НОВАЯ КАХОВКА, 17 мар – РИА Новости Крым. С начала марта в Новой Каховке зафиксировали 136 попаданий украинских снарядов по жилым домам и объектам, артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ идут каждый день. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Обстрелы осуществляются ежедневно. Начали применять запрещенный Женевской конвенцией 1949 года тип боеприпасов – кассетные мины, которые подрываются иным способом. Индукционные мины срабатывают на изменение магнитного и электромагнитного поля, из-за чего тоже гибнут и страдают люди. Буквально два дня назад было 18 или 20 снарядов, в каждом - по 9 таких мин, - рассказал он. - За первые 14 дней марта было 136 попаданий в различные объекты – жилые здания, магазины, водонапорные башни".

ВСУ обстреливают мирную инфраструктуру

Удары наносятся хаотично, в том числе по медучреждениям, домам культуры и школам.
"Критическая инфраструктура – это один из основных объектов для подобных обстрелов. Трансформаторы, подстанции, линии электропередачи. Не знаю, относятся ли к критической инфраструктуре медучреждения. С их точки зрения - да. Относятся ли к критической инфраструктуре дворцы культуры и дома культуры? По-видимому, да. Школы? Да. Вчера возле церкви было два прилета, совсем рядом", - отметил Леонтьев.
Специалистам коммунальных служб приходится ежедневно заниматься восстановлением поврежденных сетей. При этом и город и все населенные пункты округа обеспечены газом, электричеством и водой.
"Не только город, а все 11 населенных пунктов практически все время водой, газом и энергетикой обеспечены, слава богу, и благодаря сотрудникам коммунальных служб. Мы им очень благодарны. Я искренне считаю их героями", - сказал Леонтьев.

Пострадавшие и погибшие

Наибольшее расстояние до правого берега (Днепра) и до солдат ВСУ - два километра, минимальное – 300 метров. Для восстановления коммуникаций энергетикам и пожарным приходится работать в касках и бронежилетах. Тем не менее, раненые среди них все равно есть.
"Два энергетика за этот период ранены и двое пожарных, - уточнил Леонтьев. - В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения. Четыре человека пострадали: двое убитых и двое госпитализированы с ранениями. Много пострадавших от ранений стеклами, кровлей, мелкими осколками. Такие люди на месте получают медицинскую помощь и отказываются от госпитализации".
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Несмотря на украинские атаки, жители Новой Каховки продолжают жить обычной жизнью. Работать, заботиться о близких, вместе возрождать свой родной город и верить, что скоро в их регионе наступит мир.
"Ситуация все лучше и лучше. Город готовится к весне. Люди надеются, что мирная жизнь вернется, и очень скоро. И для этого делается все – как со стороны местных жителей, так и со стороны коммунальных служб, МЧС и администрации", - заключил он.
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