https://crimea.ria.ru/20230225/novaya-kakhovka-snova-pod-ognem-vsu-chto-izvestno-1127196313.html
Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно
Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно
Украинские войска продолжают обстрел Новой Каховки в Херсонской области. После удара из артиллерии в субботу есть разрушения, обесточены несколько микрорайонов. РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T17:09
2023-02-25T17:09
2023-02-25T17:11
новая каховка
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска продолжают обстрел Новой Каховки в Херсонской области. После удара из артиллерии в субботу есть разрушения, обесточены несколько микрорайонов. Об этом сообщают в администрации Новокаховского городского округа."Укронацисты методично уничтожают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки... в результате попадания украинского снаряда возник пожар в магазине строительных материалов "Властелин", – сказано в сообщении администрации.Отмечается, что на месте работает пожарная служба МЧС России. А вот ремонтные работы на сетях, которые повреждены из-за атак, "приостановлены в связи с непрекращающимися артиллерийскими обстрелами со стороны ВФУ".В данный момент обесточенными остаются три микрорайона Новой Каховки: Первая, Вторая и Центральная Основа, уточнили в администрации.Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаМэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
https://crimea.ria.ru/20230220/chem-zhivet-novaya-kakhovka---fotoreportazh-1127106983.html
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РИА Новости Крым
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новая каховка, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, новые регионы россии
Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно
ВСУ из артиллерии бьют по Новой Каховке – есть разрушения и пожары
17:09 25.02.2023 (обновлено: 17:11 25.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска продолжают обстрел Новой Каховки в Херсонской области. После удара из артиллерии в субботу есть разрушения, обесточены несколько микрорайонов. Об этом сообщают в администрации Новокаховского городского округа.
"Укронацисты методично уничтожают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки... в результате попадания украинского снаряда возник пожар в магазине строительных материалов "Властелин", – сказано в сообщении администрации.
Отмечается, что на месте работает пожарная служба МЧС России. А вот ремонтные работы на сетях, которые повреждены из-за атак, "приостановлены в связи с непрекращающимися артиллерийскими обстрелами со стороны ВФУ".
В данный момент обесточенными остаются три микрорайона Новой Каховки: Первая, Вторая и Центральная Основа, уточнили в администрации.
Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.
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