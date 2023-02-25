https://crimea.ria.ru/20230225/novaya-kakhovka-snova-pod-ognem-vsu-chto-izvestno-1127196313.html

Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно

Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно

Украинские войска продолжают обстрел Новой Каховки в Херсонской области. После удара из артиллерии в субботу есть разрушения, обесточены несколько микрорайонов. РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T17:09

2023-02-25T17:09

2023-02-25T17:11

новая каховка

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127098861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6b4ebc83532aff6b3f92ccd67099f0c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска продолжают обстрел Новой Каховки в Херсонской области. После удара из артиллерии в субботу есть разрушения, обесточены несколько микрорайонов. Об этом сообщают в администрации Новокаховского городского округа."Укронацисты методично уничтожают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки... в результате попадания украинского снаряда возник пожар в магазине строительных материалов "Властелин", – сказано в сообщении администрации.Отмечается, что на месте работает пожарная служба МЧС России. А вот ремонтные работы на сетях, которые повреждены из-за атак, "приостановлены в связи с непрекращающимися артиллерийскими обстрелами со стороны ВФУ".В данный момент обесточенными остаются три микрорайона Новой Каховки: Первая, Вторая и Центральная Основа, уточнили в администрации.Ранее в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что Новая Каховка в Херсонской области продолжает подвергаться ежедневным обстрелам со стороны украинских войск. Бьют по инфраструктуре, критическим и социальным объектам, жилью. В городе есть дома, которые трижды попадали под артобстрел. Несмотря на это, Новая Каховка старается жить жизнью обычного российского города: работают коммунальные службы, ФАПы и общественный транспорт, местные жители не страдают от дефицита продуктов и лекарств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая КаховкаМэр Новой Каховки награжден орденом Мужества

https://crimea.ria.ru/20230220/chem-zhivet-novaya-kakhovka---fotoreportazh-1127106983.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, новые регионы россии