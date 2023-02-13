https://crimea.ria.ru/20230213/vsu-obstrelyali-iz-himars-grazhdanskie-obekty-v-zaporozhskoy-oblasti-1126958379.html

ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области

ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023

ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T18:04

2023-02-13T18:04

2023-02-13T18:04

пологи

запорожская область

новые регионы россии

военное положение в новых регионах россии

всу (вооруженные силы украины)

сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123875967_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72743f7244fb25a05fbcd8ae4d78aaa2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.Также повреждения получили городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи.Военных объектов в периметре ракетного удара не было, отметили в администрации.Местные власти и экстренные службы предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах >>Город Пологи регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 14 января несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание местной администрации. Четыре мирных жителя погибли, еще пять получили тяжелые ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемОчередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод

пологи

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пологи, запорожская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия