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ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T18:04
2023-02-13T18:04
пологи
запорожская область
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
всу (вооруженные силы украины)
сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.Также повреждения получили городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи.Военных объектов в периметре ракетного удара не было, отметили в администрации.Местные власти и экстренные службы предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах &gt;&gt;Город Пологи регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 14 января несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание местной администрации. Четыре мирных жителя погибли, еще пять получили тяжелые ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемОчередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод
пологи
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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пологи, запорожская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области

ВСУ обстреляли из HIMARS город Пологи на Запорожье: повреждены жилые дома и водопровод

18:04 13.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевг. Пологи Запорожской области.
г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

"Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооруженные формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS. Серьезно пострадали жилые дома", - говорится в сообщении.

Также повреждения получили городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи.
Военных объектов в периметре ракетного удара не было, отметили в администрации.
Местные власти и экстренные службы предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.
Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах >>
Город Пологи регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 14 января несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание местной администрации. Четыре мирных жителя погибли, еще пять получили тяжелые ранения.
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ПологиЗапорожская областьНовые регионы РоссииВоенное положение в новых регионах РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПроисшествия
 
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