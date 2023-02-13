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ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.02.2023
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T18:04
2023-02-13T18:04
2023-02-13T18:04
пологи
запорожская область
новые регионы россии
военное положение в новых регионах россии
всу (вооруженные силы украины)
сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе Пологи Запорожской области, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.Также повреждения получили городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи.Военных объектов в периметре ракетного удара не было, отметили в администрации.Местные власти и экстренные службы предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела.Эвакуации нет, свет и вода есть: что происходит в "захваченных" Пологах >>Город Пологи регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 14 января несколько реактивных снарядов попали в продуктовый магазин и здание местной администрации. Четыре мирных жителя погибли, еще пять получили тяжелые ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемОчередной удар по Новой Каховке: попадания в дома и газопровод
пологи
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пологи, запорожская область, новые регионы россии, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия
ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
ВСУ обстреляли из HIMARS город Пологи на Запорожье: повреждены жилые дома и водопровод