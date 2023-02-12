https://crimea.ria.ru/20230212/v-novoy-kakhovke-razrushena-shkola-posle-udara-vsu-1126929499.html

В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ

В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2023

В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ

В Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа, а часть города осталась без электричества и водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T12:14

2023-02-12T12:14

2023-02-12T12:11

херсонская область

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126929385_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1b342b403673a09973d06928c03a0015.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа, а часть города осталась без электричества и водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщили в городской администрации.Уточняется, что удар был нанесен в ночь на 12 февраля снарядами образца НАТО."Укронацисты артобстрелом разрушили школу в Новой Каховке. Около двух часов ночи укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-ти миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа №6 в микрорайоне "Основа", - сказано в сообщении.Кроме того, из-за прямого попадания вспыхнул пожар на складах городского рынка, а также была обесточена часть города."Укронацисты продолжают попытки превратить Новую Каховку в безжизненную территорию, ежедневно нанося артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре. Вражеский снаряд попал в магазин на территории городского рынка. Произошло возгорание складов, находящихся за магазином. Также в результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по ул. Букина. В связи с отключением электроэнергии остановлена КНС 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - уточнили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской областиПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и УгледаромВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области

херсонская область

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости