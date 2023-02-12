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В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ
В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 12.02.2023
В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ
В Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа, а часть города осталась без электричества и водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T12:14
2023-02-12T12:11
херсонская область
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа, а часть города осталась без электричества и водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщили в городской администрации.Уточняется, что удар был нанесен в ночь на 12 февраля снарядами образца НАТО."Укронацисты артобстрелом разрушили школу в Новой Каховке. Около двух часов ночи укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-ти миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа №6 в микрорайоне "Основа", - сказано в сообщении.Кроме того, из-за прямого попадания вспыхнул пожар на складах городского рынка, а также была обесточена часть города."Укронацисты продолжают попытки превратить Новую Каховку в безжизненную территорию, ежедневно нанося артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре. Вражеский снаряд попал в магазин на территории городского рынка. Произошло возгорание складов, находящихся за магазином. Также в результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по ул. Букина. В связи с отключением электроэнергии остановлена КНС 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - уточнили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской областиПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и УгледаромВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ

Удар по школе, рынку и ЛЭП: последствия ночного обстрела украинских боевиков Новой Каховки

12:14 12.02.2023
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramРазрушенная ударом ВСУ школа в Новой Каховке
Разрушенная ударом ВСУ школа в Новой Каховке
© Администрация Новой Каховки в Telegram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Новой Каховке ударом украинской артиллерии разрушена школа, а часть города осталась без электричества и водоснабжения. Об этом в воскресенье сообщили в городской администрации.
Уточняется, что удар был нанесен в ночь на 12 февраля снарядами образца НАТО.
"Укронацисты артобстрелом разрушили школу в Новой Каховке. Около двух часов ночи укронацисты совершили очередной варварский артиллерийский обстрел Новой Каховки 155-ти миллиметровыми снарядами натовского образца. Под удар попала Новокаховская школа №6 в микрорайоне "Основа", - сказано в сообщении.
Кроме того, из-за прямого попадания вспыхнул пожар на складах городского рынка, а также была обесточена часть города.
"Укронацисты продолжают попытки превратить Новую Каховку в безжизненную территорию, ежедневно нанося артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре. Вражеский снаряд попал в магазин на территории городского рынка. Произошло возгорание складов, находящихся за магазином. Также в результате ночного обстрела повреждены воздушные линии электропередачи по ул. Букина. В связи с отключением электроэнергии остановлена КНС 1 и 5. Часть города осталась без водоснабжения и водоотведения", - уточнили в администрации.
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Херсонская областьНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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