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ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области
ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.02.2023
ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области
При обстреле Брянской области со стороны Украины под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил пресс-секретарь, советник... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T17:54
2023-02-01T17:54
2023-02-01T17:54
обстрелы брянской области
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. При обстреле Брянской области со стороны Украины под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.По его словам, попадание снаряда зафиксировали вечером 31 января на территории станции Новозыбково, которая используется при пиковых нагрузках. Последний раз ее включали на несколько часов в 2022 году.В экстренных службах информагентству подтвердили, что при взрыве боеприпаса нефтепровод не пострадал. Он упал в поле в Новозыбковском районе, вблизи поселка Мамай.Также инцидент прокомментировал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он отметил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, а оператор не заявлял о каки-либо проблемах."Пока ("Транснефть" - ред.) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой - ред.), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", - сказал Шульгинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно
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обстрелы брянской области, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости
ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области
ВСУ обстреляли территорию нефтеперекачивающей станции в селе Мамай Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. При обстреле Брянской области со стороны Украины под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
По его словам, попадание снаряда зафиксировали вечером 31 января на территории станции Новозыбково, которая используется при пиковых нагрузках. Последний раз ее включали на несколько часов в 2022 году.
"Пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме", - приводит слова Демина РИА Новости.
В экстренных службах информагентству подтвердили, что при взрыве боеприпаса нефтепровод не пострадал. Он упал в поле в Новозыбковском районе, вблизи поселка Мамай.
Также инцидент прокомментировал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он отметил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, а оператор не заявлял о каки-либо проблемах.
"Пока ("Транснефть" - ред.) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой - ред.), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", - сказал Шульгинов.
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