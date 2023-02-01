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ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области

ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области - РИА Новости Крым, 01.02.2023

ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области

При обстреле Брянской области со стороны Украины под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил пресс-секретарь, советник... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T17:54

2023-02-01T17:54

2023-02-01T17:54

обстрелы брянской области

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. При обстреле Брянской области со стороны Украины под удар попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.По его словам, попадание снаряда зафиксировали вечером 31 января на территории станции Новозыбково, которая используется при пиковых нагрузках. Последний раз ее включали на несколько часов в 2022 году.В экстренных службах информагентству подтвердили, что при взрыве боеприпаса нефтепровод не пострадал. Он упал в поле в Новозыбковском районе, вблизи поселка Мамай.Также инцидент прокомментировал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он отметил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока нет, а оператор не заявлял о каки-либо проблемах."Пока ("Транснефть" - ред.) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой - ред.), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода", - сказал Шульгинов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов поврежденыВторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУВСУ обстреляли больницу в Новой Каховке: что известно

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обстрелы брянской области, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости