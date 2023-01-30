https://crimea.ria.ru/20230130/vtoraya-ataka-za-den--belgorodskaya-oblast-snova-pod-obstrelom-vsu-1126671443.html

Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

Украинские войска обстреляли еще несколько сел Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T16:02

2023-01-30T16:02

2023-01-30T16:02

обстрелы белгородской области

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли еще несколько сел Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В понедельник утром в результате украинской атаки на село Безлюдовка Белгородской области двое мужчин получили ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно о повторных обстрелах приграничных населенных пунктов.Кроме того, в результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Подомовой обход территории продолжается.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения

https://crimea.ria.ru/20230130/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-stalo-izvestno-o-ranenykh-i-razrusheniyakh-1126667245.html

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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