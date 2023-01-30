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Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
Украинские войска обстреляли еще несколько сел Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T16:02
2023-01-30T16:02
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли еще несколько сел Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В понедельник утром в результате украинской атаки на село Безлюдовка Белгородской области двое мужчин получили ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно о повторных обстрелах приграничных населенных пунктов.Кроме того, в результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Подомовой обход территории продолжается.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения
https://crimea.ria.ru/20230130/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-stalo-izvestno-o-ranenykh-i-razrusheniyakh-1126667245.html
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

Губернатор Гладков: несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ

16:02 30.01.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНесколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли еще несколько сел Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В понедельник утром в результате украинской атаки на село Безлюдовка Белгородской области двое мужчин получили ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно о повторных обстрелах приграничных населенных пунктов.
"Еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Подомовой обход территории продолжается.
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14:02
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Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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