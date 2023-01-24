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Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков
Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков
С начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:02
2023-01-24T20:02
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин (политик)
россия
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. С начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранены", - сказал он.По словам Гладкова, с апреля прошлого года на территории региона каждые две недели продлевается "желтый" уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня."Люди в этих населенных пунктах не проживают, за исключением нескольких десятков человек, которые наотрез отказываются (уезжать)", – отметил губернатор.Он также сообщил, что на сегодняшний день порядка 6,5 тысячи жителей области фактически являются беженцами. Часть из них проживают в пунктах временного размещения в Белгороде. Кроме того, порядка тысячи человек приняли Московская и Тульская области, разместив людей в своих санаториях и здравницах.Белгородская область и другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На их территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые домаВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой домВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения
https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин (политик), россия, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, общество
Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков

Гладков: с начала обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 25 жителей и 96 ранены

20:02 24.01.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. С начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранены", - сказал он.
По словам Гладкова, с апреля прошлого года на территории региона каждые две недели продлевается "желтый" уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
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"Люди в этих населенных пунктах не проживают, за исключением нескольких десятков человек, которые наотрез отказываются (уезжать)", – отметил губернатор.
Он также сообщил, что на сегодняшний день порядка 6,5 тысячи жителей области фактически являются беженцами. Часть из них проживают в пунктах временного размещения в Белгороде. Кроме того, порядка тысячи человек приняли Московская и Тульская области, разместив людей в своих санаториях и здравницах.
Белгородская область и другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На их территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир Путин (политик)РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествияОбщество
 
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