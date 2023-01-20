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ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом
ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом - РИА Новости Крым, 20.01.2023
ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Валуйском городском округе Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T15:29
2023-01-20T16:56
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Валуйском городском округе Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Снаряд попал в жилой дом"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар", - написал Гладков в своем Telegram-канале.На место выехали все оперативные службы, добавил губернатор.Обстрелы приграничных регионов РоссииВСУ регулярно обстреливают приграничные села Белгородской области. Так, 19 января под огнем украинских войск оказались сразу несколько сел в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал, а также хозпостройка частного домовладения.Помимо Белгородской области, другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На х территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный жительЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом

Губернатор Гладков: ВСУ обстреливают село Карабаново в Белгородской области

15:29 20.01.2023 (обновлено: 16:56 20.01.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГубернатор Гладков: ВСУ обстреливают село Карабаново в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреливают село Карабаново в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Валуйском городском округе Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряд попал в жилой дом

"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На место выехали все оперативные службы, добавил губернатор.
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ВСУ регулярно обстреливают приграничные села Белгородской области. Так, 19 января под огнем украинских войск оказались сразу несколько сел в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал, а также хозпостройка частного домовладения.
Помимо Белгородской области, другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На х территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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