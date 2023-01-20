https://crimea.ria.ru/20230120/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti-udar-prishelsya-na-zhiloy-dom-1126497616.html

ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом

ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом - РИА Новости Крым, 20.01.2023

ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Валуйском городском округе Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T15:29

2023-01-20T15:29

2023-01-20T16:56

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Карабаново в Валуйском городском округе Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Снаряд попал в жилой дом"В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар", - написал Гладков в своем Telegram-канале.На место выехали все оперативные службы, добавил губернатор.Обстрелы приграничных регионов РоссииВСУ регулярно обстреливают приграничные села Белгородской области. Так, 19 января под огнем украинских войск оказались сразу несколько сел в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал, а также хозпостройка частного домовладения.Помимо Белгородской области, другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На х территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный жительЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода

https://crimea.ria.ru/20230119/novaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast--pod-obstrelom-ptitsefabrika-1126478683.html

https://crimea.ria.ru/20230119/raketnyy-udar-po-bryanskoy-oblasti--rossiyskaya-pvo-otbila-ataku-1126468340.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости