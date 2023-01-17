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Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель
Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель
Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела села в Белгородской области, повреждены жилые дома и авто. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T14:47
2023-01-17T14:47
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела села в Белгородской области, повреждены жилые дома и авто. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подомовой обход территории продолжается.Это третья за день атака на Белгородскую область. Ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, обошлось без пострадавших. Утром во вторник украинские войска обстреляли Шебекино, в результате чего повреждены линии электропередачи. Энергетики работают на месте происшествия.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом и районом сработала система ПВОВ Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погиблиЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель

При украинском обстреле села Белгородской области ранен мирный житель

14:47 17.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела села в Белгородской области, повреждены жилые дома и авто. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина", - написал он в своем Telegram-канале.
Подомовой обход территории продолжается.
Это третья за день атака на Белгородскую область. Ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, обошлось без пострадавших. Утром во вторник украинские войска обстреляли Шебекино, в результате чего повреждены линии электропередачи. Энергетики работают на месте происшествия.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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