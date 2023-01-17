https://crimea.ria.ru/20230117/tretya-za-sutki-ataka-na-belgorodskuyu-oblast--ranen-mirnyy-zhitel-1126433206.html

Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель

Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный житель

Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела села в Белгородской области, повреждены жилые дома и авто. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T14:47

2023-01-17T14:47

2023-01-17T14:47

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате очередного украинского обстрела села в Белгородской области, повреждены жилые дома и авто. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Подомовой обход территории продолжается.Это третья за день атака на Белгородскую область. Ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, обошлось без пострадавших. Утром во вторник украинские войска обстреляли Шебекино, в результате чего повреждены линии электропередачи. Энергетики работают на месте происшествия.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом и районом сработала система ПВОВ Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погиблиЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости