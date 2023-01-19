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ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения
ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения - РИА Новости Крым, 19.01.2023
ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения
Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области, повреждены частные дома и постройки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:05
2023-01-19T11:05
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области, повреждены частные дома и постройки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате обстрела в поселке Ленинский разрушена хозпостройка частного домовладения. Пострадавших также нет.Ранее в четверг система противовоздушной обороны отразила ракетный удар ВСУ по территории Брянской области, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный жительЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, новости
ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения

Губернатор Гладков: в Белгородской области несколько сел попали под обстрел ВСУ

11:05 19.01.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ
Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области, повреждены частные дома и постройки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате обстрела в поселке Ленинский разрушена хозпостройка частного домовладения. Пострадавших также нет.
Ранее в четверг система противовоздушной обороны отразила ракетный удар ВСУ по территории Брянской области, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Белгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаНовости
 
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