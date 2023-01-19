https://crimea.ria.ru/20230119/vsu-atakovali-neskolko-sel-v-belgorodskoy-oblasti--est-razrusheniya-1126470446.html

ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения

ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения - РИА Новости Крым, 19.01.2023

ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения

Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области, повреждены частные дома и постройки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T11:05

2023-01-19T11:05

2023-01-19T11:05

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли несколько сел в Белгородской области, повреждены частные дома и постройки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате обстрела в поселке Ленинский разрушена хозпостройка частного домовладения. Пострадавших также нет.Ранее в четверг система противовоздушной обороны отразила ракетный удар ВСУ по территории Брянской области, разрушений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья за сутки атака на Белгородскую область – ранен мирный жительЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 раненыОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, новости