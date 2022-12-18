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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
По уточненным данным, один человек погиб и пятеро получили травмы в результате обстрела Белгорода и района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T14:37
2022-12-18T14:44
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. По уточненным данным, один человек погиб и пятеро получили травмы в результате обстрела Белгорода и района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В воскресенье над городом сработала система ПВО, жители сообщали о несеольких взрывах.По информации Гладкова, в Белгородском районе в результате обстрелов один человек погиб. Также есть один пострадавший. В самом Белгороде ранения получили четыре человека.Он также сообщил, что повреждения получили четыре многоквартирных дома, где выбиты окна. В частном секторе, по предварительным данным, пострадали 14 жилых домов и девять автомобилей. В Белгородском районе в результате обстрела есть повреждения на птицефабрике.Граничащая с Украиной Белгородская область с начала поведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в ЩебекиноСемья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской областиГубернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20221218/vzryvy-v-belgorode-gubernator-soobschil-o-chetyrekh-postradavshikh-1125967153.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода

Гладков сообщил об одном погибшем и пятерых пострадавших в результате обстрела Белгорода

14:37 18.12.2022 (обновлено: 14:44 18.12.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОдин человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода и района
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода и района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. По уточненным данным, один человек погиб и пятеро получили травмы в результате обстрела Белгорода и района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье над городом сработала система ПВО, жители сообщали о несеольких взрывах.
По информации Гладкова, в Белгородском районе в результате обстрелов один человек погиб. Также есть один пострадавший. В самом Белгороде ранения получили четыре человека.

"Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре", - написал Гладков в своем Telegram.

Он также сообщил, что повреждения получили четыре многоквартирных дома, где выбиты окна. В частном секторе, по предварительным данным, пострадали 14 жилых домов и девять автомобилей. В Белгородском районе в результате обстрела есть повреждения на птицефабрике.
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Граничащая с Украиной Белгородская область с начала поведения спецоперации регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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