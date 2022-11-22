https://crimea.ria.ru/20221122/semya-pogibla-pri-vzryve-boepripasa-v-belgorodskoy-oblasti-1125495734.html

Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

Супружеская пара погибла в селе Староселье Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T15:48

2022-11-22T15:48

2022-11-22T15:48

белгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_d2eb86dc84f5aac64f68793df52b096b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Староселье Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Правоохранители также выясняют, как семья оказалась в селе, где с 27 октября действует режим ЧС."Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности", - призвал губернатор.Ранее во вторник Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино погибла мирная жительница.

https://crimea.ria.ru/20221122/pri-obstrele-vsu-belgorodskogo-shebekino-pogibla-zhenschina-1125494730.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия