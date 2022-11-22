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Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
Супружеская пара погибла в селе Староселье Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T15:48
2022-11-22T15:48
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Староселье Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Правоохранители также выясняют, как семья оказалась в селе, где с 27 октября действует режим ЧС."Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности", - призвал губернатор.Ранее во вторник Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино погибла мирная жительница.
https://crimea.ria.ru/20221122/pri-obstrele-vsu-belgorodskogo-shebekino-pogibla-zhenschina-1125494730.html
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белгородская область, происшествия
Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области

Супружеская пара погибла, подорвавшись на неизвестном боеприпасе в Белгородской области

15:48 22.11.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Староселье Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, у нас еще двое погибших, на этот раз в селе Староселье Краснояружского района. Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Правоохранители также выясняют, как семья оказалась в селе, где с 27 октября действует режим ЧС.
Разбитое в результате обстрела стекло
14:12
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина
"Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности", - призвал губернатор.
Ранее во вторник Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино погибла мирная жительница.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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