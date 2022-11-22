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При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.11.2022
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T14:12
2022-11-22T14:12
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков."При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", - написал он в Telegram-канале.По его словам, днем под обстрел попала территория госпиталя "Ветеранов войн", где проходят лечение люди пожилого возраста."Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте", - добавил Гладков.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221120/belgorodskaya-oblast-snova-pod-ognem-ranena-zhenschina-est-razrusheniya-1125452812.html
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-obstrelyali-iz-grada-zhiloy-dom-v-belgorodskoy-oblasti-1125412173.html
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Белгородской области

14:12 22.11.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
Разбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание", - написал он в Telegram-канале.
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Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
По его словам, днем под обстрел попала территория госпиталя "Ветеранов войн", где проходят лечение люди пожилого возраста.
"Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте", - добавил Гладков.
Установка Град - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:17
ВСУ обстреляли из "Града" жилой дом в Белгородской области
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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