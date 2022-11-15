https://crimea.ria.ru/20221115/stali-izvestny-podrobnosti-obstrela-belgorodskogo-rayona-1125387332.html

Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино

Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино

В результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения и доставлены в больницу. Украинские ракеты... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T20:36

2022-11-15T20:36

2022-11-15T20:41

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения и доставлены в больницу. Украинские ракеты попали в двухэтажный жилой дом рядом со школой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, основной удар украинских снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом рядом со школой. В здании повреждены кровля и система отопления. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Также снарядами повредило газовую трубу. На место выехали аварийные бригады и занимаются устранением последствий.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221115/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1125386494.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия