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Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
В результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения и доставлены в больницу. Украинские ракеты... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T20:36
2022-11-15T20:36
2022-11-15T20:41
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения и доставлены в больницу. Украинские ракеты попали в двухэтажный жилой дом рядом со школой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, основной удар украинских снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом рядом со школой. В здании повреждены кровля и система отопления. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Также снарядами повредило газовую трубу. На место выехали аварийные бригады и занимаются устранением последствий.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221115/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1125386494.html
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белгородская область, происшествия
Ракеты попали в жилой дом: стали известны подробности трагедии в Щебекино
Гладков рассказал подробности удара ВСУ по Белгородской области, где погибли мирные жители
20:36 15.11.2022 (обновлено: 20:41 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела Щебекино Белгородской области погибли мужчина и женщина, еще три человека получили ранения и доставлены в больницу. Украинские ракеты попали в двухэтажный жилой дом рядом со школой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины 80-ти лет проникающие ранения грудной клетки, а также осколочные ранения рук и ног. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — уточнил губернатор.
По его словам, основной удар украинских снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом рядом со школой. В здании повреждены кровля и система отопления. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Также снарядами повредило газовую трубу. На место выехали аварийные бригады и занимаются устранением последствий.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли
два человека.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.