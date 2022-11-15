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Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
В результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T19:25
2022-11-15T19:25
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщал, что несколько сел Грайворонского округа Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-pod-obstrel-popali-neskolko-sel-1125375930.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые

В результате вечернего обстрела Белгородской области погибли два человека - губернатор

19:25 15.11.2022
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОбстрелы сел в Белгородской области
Обстрелы сел в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории", — написал он в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела села Безымено в Белгородской области
13:19
ВСУ ударили по Белгородской области: под обстрел попали несколько сел
Ранее губернатор сообщал, что несколько сел Грайворонского округа Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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