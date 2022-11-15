https://crimea.ria.ru/20221115/obstrel-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1125386494.html
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
В результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T19:25
2022-11-15T19:25
2022-11-15T19:25
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела города Щебекино Белгородской области вечером во вторник погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщал, что несколько сел Грайворонского округа Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-pod-obstrel-popali-neskolko-sel-1125375930.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел Белгородской области: есть погибшие и раненые
В результате вечернего обстрела Белгородской области погибли два человека - губернатор