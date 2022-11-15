https://crimea.ria.ru/20221115/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-pod-obstrel-popali-neskolko-sel-1125375930.html
ВСУ ударили по Белгородской области: под обстрел попали несколько сел
ВСУ ударили по Белгородской области: под обстрел попали несколько сел - РИА Новости Крым, 15.11.2022
ВСУ ударили по Белгородской области: под обстрел попали несколько сел
Несколько сел Грайворонского округа Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:19
2022-11-15T13:19
2022-11-15T13:18
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Грайворонского округа Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории. Главы поселений на месте вместе с оперативными группами", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее под обстрел со стороны ВСУ попали несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако был поврежден газовый распределитель.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-pod-obstrel-popali-neskolko-sel-1125345908.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по Белгородской области: под обстрел попали несколько сел
В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Грайворонского округа Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ, пострадавших нет, но есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории. Главы поселений на месте вместе с оперативными группами", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее под обстрел со стороны ВСУ попали
несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако был поврежден газовый распределитель.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.