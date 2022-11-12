Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-pod-obstrel-popali-neskolko-sel-1125345908.html
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел - РИА Новости Крым, 12.11.2022
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T17:41
2022-11-12T17:41
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113357_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_dd28fdfc11ef96bb9fbc84c1a9527a7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Для устранения последствий потребуется около двух часов. Местные власти продолжают подомовой обход территории.Ранее в субботу губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС, есть незначительные повреждения оборудования.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221112/ukrainskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-podstantsiyu-res-v-kurskoy-oblasti-1125344343.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122113357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47745c5eea4c290b2e076191c66ad351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел

В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел ВСУ

17:41 12.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТабличка "При обстреле в укрытие" в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения
Табличка При обстреле в укрытие в поселке Ясное пригорода Докучаевска возле линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под минометный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Для устранения последствий потребуется около двух часов. Местные власти продолжают подомовой обход территории.
Ранее в субботу губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС, есть незначительные повреждения оборудования.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
16:13
Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Отход ВС РФ из Херсона и гибель Стремоусова: топ новостей недели
18:05Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
17:44В Симферополе загорелся троллейбус
17:41ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
17:23Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене
16:35Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
16:29ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты
16:13Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
16:06Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
15:31Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
15:15ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
14:50РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции
14:36Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
14:21Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого
13:33Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений" – Эрдоган
13:10В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
13:06Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов
12:41В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок
12:13ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
11:43Часть Крыма в субботу осталась без воды
Лента новостейМолния