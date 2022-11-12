https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-pod-obstrel-popali-neskolko-sel-1125345908.html
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел - РИА Новости Крым, 12.11.2022
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T17:41
2022-11-12T17:41
2022-11-12T17:41
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Для устранения последствий потребуется около двух часов. Местные власти продолжают подомовой обход территории.Ранее в субботу губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС, есть незначительные повреждения оборудования.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221112/ukrainskiy-dron-sbrosil-vzryvchatku-na-podstantsiyu-res-v-kurskoy-oblasti-1125344343.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Белгородскую область: под обстрел попали несколько сел
В Белгородской области несколько сел попали под минометный обстрел ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в субботу, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Несколько сел в Шебекинском городском округе попали под минометный обстрел. Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Для устранения последствий потребуется около двух часов. Местные власти продолжают подомовой обход территории.
Ранее в субботу губернатор Курской области сообщил, что украинские войска сбросили самодельную бомбу с дрона на подстанцию Глушковской РЭС, есть незначительные повреждения оборудования.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.