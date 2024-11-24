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"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение
"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение - РИА Новости Крым, 24.11.2024
"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение
Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T21:52
2024-11-24T21:52
ростислав ищенко
мнения
россия
украина
дональд трамп
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить. Действительно ли это так, и есть ли в планах Трампа отмена помощи Украине, в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение политолог Ростислав Ищенко.И напомнил, что есть много эффективных методов: начиная от импичмента, при помощи которого убрали президента США Ричарда Никсона, и заканчивая пулей, с помощью которой убрали другого президента – Джона Кеннеди. "И когда стреляют, то не всегда попадают в ухо, бывает, что и в лоб попадают", – заметил политолог.По его мнению, это все чисто технические вопросы, на которые не стоит обращать внимания. А Трамп, как предприниматель, ничего просто так не выбрасывает.Он напомнил, что еще до своего очередного избрания президентом Трамп говорил, что они будут продавать оружие Украине, но заплатят за него их европейские союзники, которые должны в два раза увеличить финансирование Украины.Политолог отметил, что предложения Байдена и Трампа по миру абсолютно не различаются. Они оба за мир с позиции силы.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияЛавров оценил перспективы отношений с США при Трампе"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
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ростислав ищенко, мнения, россия, украина, дональд трамп, политика, сша
"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

Трамп просто так ничего не выбрасывает и использует Украину для торга – эксперт

21:52 24.11.2024
 
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить. Действительно ли это так, и есть ли в планах Трампа отмена помощи Украине, в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение политолог Ростислав Ищенко.

"В Америке есть определенный политический консенсус: если политическая элита против, то никакой президент не будет Украине помогать просто потому, что он президент. А если политическая элита за, то президент не заблокирует помощь: в таком случае он очень быстро перестанет быть президентом", – пояснил эксперт.

И напомнил, что есть много эффективных методов: начиная от импичмента, при помощи которого убрали президента США Ричарда Никсона, и заканчивая пулей, с помощью которой убрали другого президента – Джона Кеннеди. "И когда стреляют, то не всегда попадают в ухо, бывает, что и в лоб попадают", – заметил политолог.
По его мнению, это все чисто технические вопросы, на которые не стоит обращать внимания. А Трамп, как предприниматель, ничего просто так не выбрасывает.

"Украина для США, хоть и плохонький, но актив. Трамп, безусловно, не будет пытаться всеми силами спасти Украину, потому что это практически невозможно. Если бы это и было возможно, то это для него (Трампа – ред.) был бы вопрос, сколько стоит тратить, а сколько не стоит. До тех пор, пока Украина будет сопротивляться, воевать с нами, Трамп будет это использовать как предмет для торга", – считает Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что еще до своего очередного избрания президентом Трамп говорил, что они будут продавать оружие Украине, но заплатят за него их европейские союзники, которые должны в два раза увеличить финансирование Украины.
Политолог отметил, что предложения Байдена и Трампа по миру абсолютно не различаются. Они оба за мир с позиции силы.

"У американцев другая проблема: через месяц-другой может оказаться, что некому выделять деньги, потому что Украина не вечна и находится в очень плохом состоянии", – подытожил политолог.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.
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Ростислав ИщенкоМненияРоссияУкраинаДональд ТрампПолитикаСША
 
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