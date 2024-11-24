https://crimea.ria.ru/20241124/plokhonkiy-aktiv-tramp-ispolzuet-ukrainu-dlya-torga--mnenie-1142097944.html

"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение - РИА Новости Крым, 24.11.2024

"Плохонький актив": Трамп использует Украину для торга – мнение

Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T21:52

2024-11-24T21:52

2024-11-24T21:52

ростислав ищенко

мнения

россия

украина

дональд трамп

политика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/53/1106695351_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_176eebb70c5779db0606cda52100724a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Американские СМИ накануне сообщили, что конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить. Действительно ли это так, и есть ли в планах Трампа отмена помощи Украине, в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение политолог Ростислав Ищенко.И напомнил, что есть много эффективных методов: начиная от импичмента, при помощи которого убрали президента США Ричарда Никсона, и заканчивая пулей, с помощью которой убрали другого президента – Джона Кеннеди. "И когда стреляют, то не всегда попадают в ухо, бывает, что и в лоб попадают", – заметил политолог.По его мнению, это все чисто технические вопросы, на которые не стоит обращать внимания. А Трамп, как предприниматель, ничего просто так не выбрасывает.Он напомнил, что еще до своего очередного избрания президентом Трамп говорил, что они будут продавать оружие Украине, но заплатят за него их европейские союзники, которые должны в два раза увеличить финансирование Украины.Политолог отметил, что предложения Байдена и Трампа по миру абсолютно не различаются. Они оба за мир с позиции силы.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияЛавров оценил перспективы отношений с США при Трампе"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростислав ищенко, мнения, россия, украина, дональд трамп, политика, сша