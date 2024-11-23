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Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине
Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине
Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T11:13
2024-11-23T11:13
сша
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Отмечается, что в случае если закон примут, то Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Кроме того, некоторые конгрессмены намерены превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, рассказал представитель нижней палаты конгресса. Пока что среди них нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, но у конгресса остается три рабочих недели до вступления Трампа в должность.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияЛавров оценил перспективы отношений с США при Трампе"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
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сша, украина, в мире, дональд трамп, политика, деньги, новости
Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине

Конгресс США хочет обязать Трампа регулярно запрашивать помощь для Украины

11:13 23.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков в здании Конгресса США
Последствия беспорядков в здании Конгресса США - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над конгрессом", — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае если закон примут, то Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.
Кроме того, некоторые конгрессмены намерены превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, рассказал представитель нижней палаты конгресса. Пока что среди них нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, но у конгресса остается три рабочих недели до вступления Трампа в должность.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.
Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
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