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Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине

Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Трампу не оставят выбора: конгресс США готовит закон о помощи Украине

Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T11:13

2024-11-23T11:13

2024-11-23T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Отмечается, что в случае если закон примут, то Трамп будет обязан запрашивать военную и экономическую помощь для Украины регулярно.Кроме того, некоторые конгрессмены намерены превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, рассказал представитель нижней палаты конгресса. Пока что среди них нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, но у конгресса остается три рабочих недели до вступления Трампа в должность.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияЛавров оценил перспективы отношений с США при Трампе"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

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сша, украина, в мире, дональд трамп, политика, деньги, новости