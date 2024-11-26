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Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска
Спасатели Морспасслужбы ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T19:51
2024-11-26T19:51
новороссийск
нефть
разлив мазута
морспасслужба
новости
черное море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели Морспасслужбы ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска, сообщает пресс-служба учреждения.По данным пресс-службы всего спасатели собрали 1155 литров мазута, около 90 кг замазученных сорбирующих материалов, использовав 240 кг биосорбента и 50 м сорбирующего полотна. Для этого в месте разлива предварительно установили боновое заграждение.К аварийно-спасательной операции привлекалис спасательный катер-бонопостановщик "Максим Колосов" и буксир "Зенит" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы со спецоборудованием.8 октября разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. Туапсинской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктовРазгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на КубаниПятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста
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новороссийск, нефть, разлив мазута, морспасслужба, новости, черное море, происшествия
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска

Разлив 1155 литров мазута произошел в акватории Новороссийска

19:51 26.11.2024
 
© МорспассслужбаРазлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска
© Морспассслужба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели Морспасслужбы ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска, сообщает пресс-служба учреждения.

"Инцидент произошел во время проведения бункеровочной операции на причале №5 Новороссийского морского торгового порта с танкером BRO QUAN под флагом Республики Либерия", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы всего спасатели собрали 1155 литров мазута, около 90 кг замазученных сорбирующих материалов, использовав 240 кг биосорбента и 50 м сорбирующего полотна. Для этого в месте разлива предварительно установили боновое заграждение.
К аварийно-спасательной операции привлекалис спасательный катер-бонопостановщик "Максим Колосов" и буксир "Зенит" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы со спецоборудованием.
8 октября разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. Туапсинской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.
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НовороссийскНефтьРазлив мазутаМорспасслужбаНовостиЧерное мореПроисшествия
 
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