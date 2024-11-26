https://crimea.ria.ru/20241126/razliv-nefteproduktov-proizoshel-v-akvatorii-novorossiyska-1142156656.html

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Новороссийска

Спасатели Морспасслужбы ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T19:51

2024-11-26T19:51

2024-11-26T19:51

новороссийск

нефть

разлив мазута

морспасслужба

новости

черное море

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Спасатели Морспасслужбы ликвидировали аварийный разлив нефтепродуктов в акватории Новороссийска, сообщает пресс-служба учреждения.По данным пресс-службы всего спасатели собрали 1155 литров мазута, около 90 кг замазученных сорбирующих материалов, использовав 240 кг биосорбента и 50 м сорбирующего полотна. Для этого в месте разлива предварительно установили боновое заграждение.К аварийно-спасательной операции привлекалис спасательный катер-бонопостановщик "Максим Колосов" и буксир "Зенит" Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы со спецоборудованием.8 октября разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. Туапсинской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктовРазгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на КубаниПятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста

новороссийск

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, нефть, разлив мазута, морспасслужба, новости, черное море, происшествия