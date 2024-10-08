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В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T19:57
2024-10-08T19:57
южная транспортная прокуратура
новости
краснодарский край
черное море
нефть
происшествия
туапсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данному факту Южной транспортной прокуратурой проводится процессуальная проверка. Сотрудниками Центральной лаборатории аналитического контроля по Южному федеральному округу отобраны образцы проб морской воды.Туапсинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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южная транспортная прокуратура, новости, краснодарский край, черное море, нефть, происшествия, туапсе
В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря в Краснодарском крае

19:57 08.10.2024
 
© Южная транспортная прокуратураРазлив нефтепродуктов в акватории Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края
Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 08 октября 2024 года, в акватории Черного моря в районе береговой полосы пос. Гизель-Дере Туапсинского района Краснодарского края обнаружены нефтепродукты", – говорится в сообщении.
По данному факту Южной транспортной прокуратурой проводится процессуальная проверка. Сотрудниками Центральной лаборатории аналитического контроля по Южному федеральному округу отобраны образцы проб морской воды.
Туапсинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.
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Южная транспортная прокуратураНовостиКраснодарский крайЧерное мореНефтьПроисшествияТуапсе
 
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