https://crimea.ria.ru/20241008/v-akvatorii-chernogo-morya-proizoshel-razliv-nefteproduktov-1140939982.html

В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов

В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T19:57

2024-10-08T19:57

2024-10-08T19:57

южная транспортная прокуратура

новости

краснодарский край

черное море

нефть

происшествия

туапсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данному факту Южной транспортной прокуратурой проводится процессуальная проверка. Сотрудниками Центральной лаборатории аналитического контроля по Южному федеральному округу отобраны образцы проб морской воды.Туапсинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240109/razgermetizatsiya-zhd-tsisterny-s-nefteproduktami-proizoshla-na-kubani-1134051914.html

краснодарский край

черное море

туапсе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, новости, краснодарский край, черное море, нефть, происшествия, туапсе