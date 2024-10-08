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В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T19:57
2024-10-08T19:57
2024-10-08T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Разлив нефтепродуктов произошел в Туапсинском районе Краснодарского края. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данному факту Южной транспортной прокуратурой проводится процессуальная проверка. Сотрудниками Центральной лаборатории аналитического контроля по Южному федеральному округу отобраны образцы проб морской воды.Туапсинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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южная транспортная прокуратура, новости, краснодарский край, черное море, нефть, происшествия, туапсе
В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря в Краснодарском крае