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Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста
Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста
Специалисты ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, где выявили пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T11:08
2022-08-08T11:08
2022-08-08T11:08
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Специалисты ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, где выявили пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства сообщает РИА Новости.На месте работает специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь". Сейчас завершается обработка водной глади специальным нейтрализующим сорбентом.
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москва, происшествия
Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста
Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" ликвидируют возле Крымского моста в Москве