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Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста

Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи "квадратов" выявили у Крымского моста

Специалисты ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, где выявили пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T11:08

2022-08-08T11:08

2022-08-08T11:08

москва

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Специалисты ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, где выявили пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства сообщает РИА Новости.На месте работает специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь". Сейчас завершается обработка водной глади специальным нейтрализующим сорбентом.

https://crimea.ria.ru/20210824/v-pravitelstve-nazvali-prichinu-razliva-nefti-pod-novorossiyskom-1120647260.html

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москва, происшествия