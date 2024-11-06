https://crimea.ria.ru/20241106/v-porty-chernogo-morya-stali-perevozit-bolshe-nefteproduktov-1141640749.html
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T10:48
2024-11-06T10:48
2024-11-06T10:52
черное море
росморречфлот
средиземное море
новости
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111766/13/1117661351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed81d0f7e38c9415f402abd13aeb544.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в Азово-Донском бассейне превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.Как отметили в Росморречфлоте, за месяц до завершения навигации объем грузоперевозок в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей превысил показатели 2023 года.С начала навигации 2024 года было перевезено 7 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн или на 26,5% больше, чем в 2023 году.Увеличение грузоперевозок наблюдается в транзитном направлении через бассейн, загрузке перерабатывающих мощностей Усть-Донецкого порта, отгрузке зерновых причалов станицы Багаевской, а также минерально-строительных грузов в районе станицы Мелиховская, уточнили в Азово-Донской бассейновой администрации.Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруИз Черного моря в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлыВ акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
черное море
средиземное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111766/13/1117661351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76298c3608fdfd653298e0e1fab3afe1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, росморречфлот, средиземное море, новости, нефть
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
Больше нефтепродуктов стали перевозить в порты Черного моря
10:48 06.11.2024 (обновлено: 10:52 06.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в Азово-Донском бассейне превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.
"Рост перевозок нефтепродуктов с портов реки Волги, Камы и портов Каспийского моря в направлении портов Средиземного и Черного морей составил 39%, сельхозпродукции – на 17,1%, минерально-строительных грузов – на 60,8%", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в Росморречфлоте, за месяц до завершения навигации объем грузоперевозок в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей превысил показатели 2023 года.
С начала навигации 2024 года было перевезено 7 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн или на 26,5% больше, чем в 2023 году.
"Судопоток Азово-Донского бассейна ВВП насчитывает 4 723 единицы, рост – 23,7%. Растет и пассажиропоток, который с прошлой навигации увеличился на 6,6%", - говорится в сообщении.
Увеличение грузоперевозок наблюдается в транзитном направлении через бассейн, загрузке перерабатывающих мощностей Усть-Донецкого порта, отгрузке зерновых причалов станицы Багаевской, а также минерально-строительных грузов в районе станицы Мелиховская, уточнили в Азово-Донской бассейновой администрации.
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок
. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: