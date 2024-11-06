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В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T10:48
2024-11-06T10:52
черное море
росморречфлот
средиземное море
новости
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в Азово-Донском бассейне превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.Как отметили в Росморречфлоте, за месяц до завершения навигации объем грузоперевозок в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей превысил показатели 2023 года.С начала навигации 2024 года было перевезено 7 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн или на 26,5% больше, чем в 2023 году.Увеличение грузоперевозок наблюдается в транзитном направлении через бассейн, загрузке перерабатывающих мощностей Усть-Донецкого порта, отгрузке зерновых причалов станицы Багаевской, а также минерально-строительных грузов в районе станицы Мелиховская, уточнили в Азово-Донской бассейновой администрации.Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруИз Черного моря в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлыВ акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
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черное море, росморречфлот, средиземное море, новости, нефть
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов

Больше нефтепродуктов стали перевозить в порты Черного моря

10:48 06.11.2024 (обновлено: 10:52 06.11.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото
Эшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в Азово-Донском бассейне превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Рост перевозок нефтепродуктов с портов реки Волги, Камы и портов Каспийского моря в направлении портов Средиземного и Черного морей составил 39%, сельхозпродукции – на 17,1%, минерально-строительных грузов – на 60,8%", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Росморречфлоте, за месяц до завершения навигации объем грузоперевозок в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей превысил показатели 2023 года.
С начала навигации 2024 года было перевезено 7 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн или на 26,5% больше, чем в 2023 году.
"Судопоток Азово-Донского бассейна ВВП насчитывает 4 723 единицы, рост – 23,7%. Растет и пассажиропоток, который с прошлой навигации увеличился на 6,6%", - говорится в сообщении.
Увеличение грузоперевозок наблюдается в транзитном направлении через бассейн, загрузке перерабатывающих мощностей Усть-Донецкого порта, отгрузке зерновых причалов станицы Багаевской, а также минерально-строительных грузов в районе станицы Мелиховская, уточнили в Азово-Донской бассейновой администрации.
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.
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Черное мореРосМорРечФлотСредиземное мореНовостиНефть
 
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