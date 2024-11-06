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В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов

В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов

Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T10:48

2024-11-06T10:48

2024-11-06T10:52

черное море

росморречфлот

средиземное море

новости

нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Из портов рек Волги, Камы и Каспийского моря в направлении Черного и Средиземного морей рост перевозок нефтепродуктов составил 39%, а в целом объем перевозок в Азово-Донском бассейне превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.Как отметили в Росморречфлоте, за месяц до завершения навигации объем грузоперевозок в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей превысил показатели 2023 года.С начала навигации 2024 года было перевезено 7 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн или на 26,5% больше, чем в 2023 году.Увеличение грузоперевозок наблюдается в транзитном направлении через бассейн, загрузке перерабатывающих мощностей Усть-Донецкого порта, отгрузке зерновых причалов станицы Багаевской, а также минерально-строительных грузов в районе станицы Мелиховская, уточнили в Азово-Донской бассейновой администрации.Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруИз Черного моря в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлыВ акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов

черное море

средиземное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, росморречфлот, средиземное море, новости, нефть