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В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. Об РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T08:47
2024-11-01T08:48
россия
крым
новости крыма
сергей аксенов
николай патрушев
порты азовского-черноморского бассейна
безопасность республики крым и севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. Об этом сообщает аппарат помощника президента.Отмечается также, что Патрушев в ходе рабочего визита в Крым провел встречу с полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, поэтому еобходимо повысить безопасность регионов с морских направлений, заявлял ранее Николай Патрушев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруБеспилотник ВСУ уничтожен у берегов КрымаДроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске
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россия, крым, новости крыма, сергей аксенов, николай патрушев, порты азовского-черноморского бассейна, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт
В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений

Патрушев и Аксенов обсудили развитие и безопасность морских перевозок в Крыму

08:47 01.11.2024 (обновлено: 08:48 01.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМаяк у пассажирского порта в Ялте
Маяк у пассажирского порта в Ялте - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. Об этом сообщает аппарат помощника президента.
"Обсуждены вопросы совершенствования портовой инфраструктуры, перспективы развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений и антитеррористической защищенности инфраструктуры предприятий и организаций", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что Патрушев в ходе рабочего визита в Крым провел встречу с полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.
Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, поэтому еобходимо повысить безопасность регионов с морских направлений, заявлял ранее Николай Патрушев.
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РоссияКрымНовости КрымаСергей АксеновНиколай ПатрушевПорты Азовского-Черноморского бассейнаБезопасность Республики Крым и СевастополяМорской транспорт
 
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