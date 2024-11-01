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В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. Об РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T08:47
2024-11-01T08:47
2024-11-01T08:48
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сергей аксенов
николай патрушев
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безопасность республики крым и севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и глава Крыма Сергеем Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок. Об этом сообщает аппарат помощника президента.Отмечается также, что Патрушев в ходе рабочего визита в Крым провел встречу с полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры, поэтому еобходимо повысить безопасность регионов с морских направлений, заявлял ранее Николай Патрушев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруБеспилотник ВСУ уничтожен у берегов КрымаДроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске
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россия, крым, новости крыма, сергей аксенов, николай патрушев, порты азовского-черноморского бассейна, безопасность республики крым и севастополя, морской транспорт
В Крыму будут повышать безопасность региона с морских направлений
Патрушев и Аксенов обсудили развитие и безопасность морских перевозок в Крыму
08:47 01.11.2024 (обновлено: 08:48 01.11.2024)