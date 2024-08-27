https://crimea.ria.ru/20240827/zapad-organizuet-terakty-protiv-morskoy-infrastruktury-rf--patrushev--1139911832.html

Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев

Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Запад организует теракты против морской инфраструктуры РФ – Патрушев

Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T13:57

2024-08-27T13:57

2024-08-27T13:57

николай патрушев

безопасность

теракт

морская коллегия россии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Иностранные спецслужбы организуют теракты на территории России, направленные против ее стратегически важных объектов морской инфраструктуры. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу России к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить ее возможности использовать важные морские транспортные коммуникации, а также наращивают военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, непосредственно прилегающих к территории РФ.Помощник президента подчеркнул, что существенные угрозы для безопасности России создают задержание или арест российских судов, введение вторичных санкций в отношении компаний-перевозчиков, прекращение поставок судового оборудования и приостановка строительства российских судов на зарубежных вервях."Развернута кампания по дискредитации морской деятельности России, особенно в высоких широтах. Экологическая повестка используется как способ давления и продвижения своих интересов", - добавил он.Патрушев указал на необходимость проведения целенаправленной и скоординированной морской политики, разработки эффективных мер по преодолению рисков и угроз национальным интересам и безопасности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв "Серверных потоков": СМИ назвали роль Зеленского и ЗалужногоНе сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" Нарышкин раскрыл данные о подрывной работе англосаксов против РФ

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николай патрушев, безопасность, теракт, морская коллегия россии, россия, новости