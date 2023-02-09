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Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
Расследование известного американского журналиста Сеймура Херша о причастности высших должностных лиц США к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T13:55
2023-02-09T13:55
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
северный поток
сша
сеймур херш
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Расследование известного американского журналиста Сеймура Херша о причастности высших должностных лиц США к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" не стало сенсацией для российской стороны, поскольку она изначально исходила из причастности Вашингтона и некоторых его союзников к этому теракту. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Неубедительные опровержения ВашингтонаПо словам замминистра, американцам "уже сложно делать вид", что они непричастны к этим подрывам, несмотря на опровержения, которые сходу последовали от официальных лиц в Вашингтоне."Мы понимали и раньше, что Запад будет представлять дело так, что "расследование идет, и, пока оно не завершилось, вмешиваться в него, а тем более подпускать российских специалистов к нему, не следует", что все это дымовая завеса на самом деле. Но рыльце, что называется, в пуху", – констатировал Рябков.Расследование ХершаРанее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование терактов, которые произошли 26 сентября 2022 года на "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По словам журналиста, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.В США боялись, что, пока Европа остается зависимой от дешевого природного газа, она неохотно будет поставлять Украине деньги и оружие, необходимые для победы над Россией, отмечает Херш. По его словам, американцы готовили операцию в течение девяти месяцев, таким образом, подготовка к подрывам началась до специальной военной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин: Байден вписывает себя в историю как террористОстатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура ШвецииВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", северный поток, сша, сеймур херш, россия
Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"

Замглавы МИД Рябков: расследование Херша о "Северных потоках" не стало сенсацией для РФ

13:55 09.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Расследование известного американского журналиста Сеймура Херша о причастности высших должностных лиц США к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" не стало сенсацией для российской стороны, поскольку она изначально исходила из причастности Вашингтона и некоторых его союзников к этому теракту. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Неубедительные опровержения Вашингтона

"Что касается расследования Сеймура Херша, конечно, мы тщательно, внимательно изучили его публикацию. Чего-то сенсационного и неожиданного для нас в ней нет. Мы действительно исходили из причастности США и, по крайней мере, некоторых натовских союзников Вашингтона к этому возмутительному преступлению, представляющему собой вооруженное нападение на один из ключевых элементов критической инфраструктуры", - сказал дипломат на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
По словам замминистра, американцам "уже сложно делать вид", что они непричастны к этим подрывам, несмотря на опровержения, которые сходу последовали от официальных лиц в Вашингтоне.
"Мы понимали и раньше, что Запад будет представлять дело так, что "расследование идет, и, пока оно не завершилось, вмешиваться в него, а тем более подпускать российских специалистов к нему, не следует", что все это дымовая завеса на самом деле. Но рыльце, что называется, в пуху", – констатировал Рябков.

Расследование Херша

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование терактов, которые произошли 26 сентября 2022 года на "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По словам журналиста, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
В США боялись, что, пока Европа остается зависимой от дешевого природного газа, она неохотно будет поставлять Украине деньги и оружие, необходимые для победы над Россией, отмечает Херш. По его словам, американцы готовили операцию в течение девяти месяцев, таким образом, подготовка к подрывам началась до специальной военной операции на Украине.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковТеракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2"Северный потокСШАСеймур ХершРоссия
 
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