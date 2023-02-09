https://crimea.ria.ru/20230209/volodin-bayden-vpisyvaet-sebya-v-istoriyu-kak-terrorist-1126875987.html

Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист

Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин,... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T10:53

2023-02-09T10:53

2023-02-09T10:53

вячеслав володин

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

общество

теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"

северный поток

северный поток - 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123614778_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_c3539265260f8cfd9fec66f4853a385c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя результаты расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности американского лидера к подрыву "Северных потоков".По данным расследования, по указанию президента США американские водолазы под прикрытием учений НАТО и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.Международный террористПо мнению парламентария, опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена к ответственности, выплат компенсаций пострадавшим от теракта странам. При этом спикер российского парламента напомнил заявления Байдена в Конгрессе США об "исключительности" американской нации, которая "служит путеводной звездой миру", и сравнил это заявление с высказываниями руководителей Третьего рейха.Подрыв "Северных потоков"Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист >>Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки.По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаСША и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономистГлава ВМС Дании объяснил секретность расследования теракта на СП и СП-2

https://crimea.ria.ru/20230131/bayden-otkazalsya-postavlyat-ukraine-istrebiteli-f-16-1126677972.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, общество, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", северный поток, северный поток - 2