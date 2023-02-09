https://crimea.ria.ru/20230209/volodin-bayden-vpisyvaet-sebya-v-istoriyu-kak-terrorist-1126875987.html
Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин,... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T10:53
2023-02-09T10:53
2023-02-09T10:53
вячеслав володин
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
общество
теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2"
северный поток
северный поток - 2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя результаты расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности американского лидера к подрыву "Северных потоков".По данным расследования, по указанию президента США американские водолазы под прикрытием учений НАТО и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.Международный террористПо мнению парламентария, опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена к ответственности, выплат компенсаций пострадавшим от теракта странам. При этом спикер российского парламента напомнил заявления Байдена в Конгрессе США об "исключительности" американской нации, которая "служит путеводной звездой миру", и сравнил это заявление с высказываниями руководителей Третьего рейха.Подрыв "Северных потоков"Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист >>Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". Прокуратура Швеции подтвердила, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки.По данным Минобороны России, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаСША и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономистГлава ВМС Дании объяснил секретность расследования теракта на СП и СП-2
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, общество, теракт на газопроводах "северный поток" и "северный поток – 2", северный поток, северный поток - 2
Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист
Спикер Госдумы Володин оценил результаты расследования Херша по "Северным потокам"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя результаты расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности американского лидера к подрыву "Северных потоков".
По данным расследования, по указанию президента США американские водолазы под прикрытием учений НАТО и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.
Международный террорист
"Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов. Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан", – считает Володин.
По мнению парламентария, опубликованные факты должны стать основой для международного расследования, привлечения Байдена к ответственности, выплат компенсаций пострадавшим от теракта странам. При этом спикер российского парламента напомнил заявления Байдена в Конгрессе США об "исключительности" американской нации, которая "служит путеводной звездой миру", и сравнил это заявление с высказываниями руководителей Третьего рейха.
Подрыв "Северных потоков"
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". Прокуратура Швеции подтвердила
, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были взорваны, на месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки.
По данным Минобороны России
, в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах участвовали специалисты военно-морских сил Великобритании.
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