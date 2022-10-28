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США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист
США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист - РИА Новости Крым, 28.10.2022
США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист
Известный американский экономист, аналитик государственной политики и бывший директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс публично заявил,... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T16:15
2022-10-28T16:15
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Известный американский экономист, аналитик государственной политики и бывший директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс публично заявил, что США и Польша осуществили подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".Своей точкой зрения Сакс поделился в прямом эфире Bloomberg, сообщает РИА Новости."В Европе наблюдается острый экономический провал. Экономика ЕС разбита как молотком. Подрыв "Северных потоков", которые, я думаю, совершили США и Польша, это…", - сказал экономист, но его в этот момент прервал телеведущий.Он поинтересовался у Сакса, почему он так считает. На это эксперт ответил, что об этом свидетельствуют те факты, что боевые вертолеты США, базирующиеся в Гданьске, кружили над местом, где произошел взрыв, а также обещание президента Джо Байдена закрыть "Северный поток – 2" в феврале этого года.Сакс добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал подрыв газопроводов "отличной возможностью", что, по его мнению, представляет собой странный способ выразить озабоченность вопросами мировой энергетической безопасности.Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
https://crimea.ria.ru/20221026/glava-vms-danii-obyasnil-sekretnost-rassledovaniya-terakta-na-sp-i-sp-2-1125100531.html
https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html
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сша, в мире
США и Польша подорвали "Северные потоки" – американский экономист

Американский экономист Сакс: Подрыв "Северных потоков" совершили США и Польша

16:15 28.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Известный американский экономист, аналитик государственной политики и бывший директор Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакс публично заявил, что США и Польша осуществили подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Своей точкой зрения Сакс поделился в прямом эфире Bloomberg, сообщает РИА Новости.
"В Европе наблюдается острый экономический провал. Экономика ЕС разбита как молотком. Подрыв "Северных потоков", которые, я думаю, совершили США и Польша, это…", - сказал экономист, но его в этот момент прервал телеведущий.
Он поинтересовался у Сакса, почему он так считает. На это эксперт ответил, что об этом свидетельствуют те факты, что боевые вертолеты США, базирующиеся в Гданьске, кружили над местом, где произошел взрыв, а также обещание президента Джо Байдена закрыть "Северный поток – 2" в феврале этого года.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
26 октября, 20:30
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Сакс добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал подрыв газопроводов "отличной возможностью", что, по его мнению, представляет собой странный способ выразить озабоченность вопросами мировой энергетической безопасности.
Сакс признал, что о роли Вашингтона в произошедших событиях нельзя открыто говорить на Западе, но весь остальной мир понимает, что это были США.
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
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