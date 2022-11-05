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Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. С двухнедельным опозданием на фоне понижения температуры ЕС... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T11:15
2022-11-05T11:15
европейский союз
в мире
экономика
газпром
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. С двухнедельным опозданием на фоне понижения температуры ЕС официально открывает начало зимнего сезона, пишет "Интерфакс".Отмечается, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.Заявку от "Газпрома" на транзит в субботу 42,4 млн кубометров принял "Оператор ГТС Украины", сообщила украинская компания. Мощности заявлены по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". Через ГИС "Сохрановка" заявка не принята из-за якобы сбоя оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией, с чем не согласен российский концерн.Запасы газа в Европе сейчас составляет 95,04% или 102 млрд кубометров активного газа. В "Газпроме" считают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
https://crimea.ria.ru/20221016/potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-ostanovit-postavki-v-evropu---miller-1124913794.html
https://crimea.ria.ru/20221026/glava-vms-danii-obyasnil-sekretnost-rassledovaniya-terakta-na-sp-i-sp-2-1125100531.html
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европейский союз, в мире, экономика, газпром
Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

Европейские страны начали отбор газа из хранилищ с двухнедельным опозданием

11:15 05.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. С двухнедельным опозданием на фоне понижения температуры ЕС официально открывает начало зимнего сезона, пишет "Интерфакс".
Отмечается, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.
Заявку от "Газпрома" на транзит в субботу 42,4 млн кубометров принял "Оператор ГТС Украины", сообщила украинская компания. Мощности заявлены по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". Через ГИС "Сохрановка" заявка не принята из-за якобы сбоя оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией, с чем не согласен российский концерн.
Сезонное понижение температуры вновь подняло цены на газ в Европе – с 225 долларов за тысячу кубометров до 583. За 3 ноября прирост запасов в ЕС составил лишь 0,03%, отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.
Запасы газа в Европе сейчас составляет 95,04% или 102 млрд кубометров активного газа. В "Газпроме" считают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".
Трубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".
По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
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