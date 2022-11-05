https://crimea.ria.ru/20221105/strany-es-nachali-vskryvat-podzemnye-gazokhranilischa-1125242198.html

Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. С двухнедельным опозданием на фоне понижения температуры ЕС... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T11:15

2022-11-05T11:15

2022-11-05T11:15

европейский союз

в мире

экономика

газпром

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша перешли к отбору газа из подземных хранилищ. С двухнедельным опозданием на фоне понижения температуры ЕС официально открывает начало зимнего сезона, пишет "Интерфакс".Отмечается, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев.Заявку от "Газпрома" на транзит в субботу 42,4 млн кубометров принял "Оператор ГТС Украины", сообщила украинская компания. Мощности заявлены по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". Через ГИС "Сохрановка" заявка не принята из-за якобы сбоя оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией, с чем не согласен российский концерн.Запасы газа в Европе сейчас составляет 95,04% или 102 млрд кубометров активного газа. В "Газпроме" считают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.

https://crimea.ria.ru/20221016/potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-ostanovit-postavki-v-evropu---miller-1124913794.html

https://crimea.ria.ru/20221026/glava-vms-danii-obyasnil-sekretnost-rassledovaniya-terakta-na-sp-i-sp-2-1125100531.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, в мире, экономика, газпром