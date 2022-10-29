https://crimea.ria.ru/20221029/vms-britanii-uchastvovali-v-podryve-severnykh-potokov--minoborony-rf-1125152436.html
ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ
ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ
Специалисты военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах "Северный поток" и... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T14:13
2022-10-29T14:13
2022-10-29T14:14
министерство обороны рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Специалисты военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщили в Минобороны РФ. Ранее в МО РФ сообщили, что утром 29 октября киевский режим осуществил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Всего в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены, незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В Минобороны заявили, что к данной террористической атаке причастны специалисты ВМС Великобритании, находящиеся в Николаевской области. Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
https://crimea.ria.ru/20221028/ssha-i-polsha-podorvali-severnye-potoki--amerikanskiy-ekonomist-1125142492.html
https://crimea.ria.ru/20221021/peskov-istina-po-delu-o-diversii-na-severnykh-potokakh-mnogikh-udivit-1125021716.html
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министерство обороны рф, в мире
ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ
МО: ВМС Британии участвовали в планировании и реализации терактов на "Северных потоках"
14:13 29.10.2022 (обновлено: 14:14 29.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Специалисты военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации террористического акта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщили в Минобороны РФ.
"Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Ранее в МО РФ сообщили, что утром 29 октября киевский режим осуществил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Всего в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены, незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В Минобороны заявили, что к данной террористической атаке причастны специалисты ВМС Великобритании, находящиеся в Николаевской области.
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока".
По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.