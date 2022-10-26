https://crimea.ria.ru/20221026/glava-vms-danii-obyasnil-sekretnost-rassledovaniya-terakta-na-sp-i-sp-2-1125100531.html

Глава ВМС Дании объяснил секретность расследования теракта на СП и СП-2

Глава ВМС Дании объяснил секретность расследования теракта на СП и СП-2 - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Глава ВМС Дании объяснил секретность расследования теракта на СП и СП-2

Обнародование предварительных результатов расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может привести к реакциям, которые "на... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T20:30

2022-10-26T20:30

2022-10-26T20:30

в мире

происшествия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Обнародование предварительных результатов расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" может привести к реакциям, которые "на данный момент не будут конструктивными". Об этом в интервью New York Times заявил командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен, пишет "Прайм"."Следствие вряд ли будет делать заявления до тех пор, пока у них не будет неопровержимых доказательств", – заявил Кристофферсен. По его словам, высока вероятность, что последствия обнародования предварительных или разрозненных результатов на данный момент могут быть "неконструктивными".Командующий подчеркнул, что Германия и Швеция обнародуют полученные результаты расследования только при наличии "весьма железобетонных фактов, а не предположений".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результаты расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток–2" удивят представителей Германии, Швеции и Дании.В середине октября представители федеральной полиции Германии изучили масштаб разрушений на газопроводах "Северного потока". При помощи подводного дрона обнаружили восьмиметровую пробоину на одной из ниток. Согласно выводам, причиной ее появления мог быть взрыв.Федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, экономика