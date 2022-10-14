https://crimea.ria.ru/20221014/politsiya-frg-vyyavila-8-metrovuyu-proboinu-na-severnom-potoke--smi-1124893496.html

Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ

Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Полиция ФРГ выявила 8-метровую пробоину на "Северном потоке" – СМИ

Следователи федеральной полиции Германии в ходе изучения масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока" с помощью подводного дрона обнаружили... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T18:14

2022-10-14T18:14

2022-10-14T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Следователи федеральной полиции Германии в ходе изучения масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока" с помощью подводного дрона обнаружили 8-метровую пробоину на одной из ниток, сделав выводы о взрыве. Об этом сообщил портал немецкой программы Tagesschau телерадиокомпании ARD, ссылаясь на собственные источники в правительстве, передает РИА Новости.Отмечается, что обследование трубопроводов для определения масштабов повреждений производилось с привлечением нескольких судов, в том числе Военно-морского флота Германии. Задействовали также водолазов и экспертов в области взрывчатых веществ и взрывных устройств. Уточняется, что водолазы не погружались на глубину 70 метров, так как не имеют необходимого оборудования.По информации немецких СМИ, федеральная полиция Германии уже передала полученные снимки генеральному прокурору. Несколько дней назад он начал расследование в связи с обвинениями в "создании взрывного устройства", "антиконституционном саботаже" и на фоне "особой важности дела". По его поручению расследование продолжают сотрудники федеральной и уголовной полиции страны.Ранее федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Президент России Владимир Путин назвал "актом международного терроризма" подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что только при привлечении России к расследованию терактов его проведение и результаты можно будет считать достоверными и объективными. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма по факту произошедшего.13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил создать в Турции новый газовый хаб в качестве альтернативы "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и сотрудничать вне политической конъюнктуры.День спустя президент Турции сообщил, что соответствующие двусторонние распоряжения уже даны и работа будет начата незамедлительно.

https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html

https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html

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