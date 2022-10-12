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Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"
Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"
Президент России Владимир Путин назвал "актом международного терроризма" подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T14:31
2022-10-12T14:31
2022-10-12T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "актом международного терроризма" подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке" >>По словам российского лидера, это сделал тот, кто "стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы".Выгодоприобретатели прекращения транспортировки газа по "Северным потокам" также понятны, отметил он.Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС >>Президент также выразил уверенность, что РФ разместит свой газ на мировых рынках. В частности, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Голубой поток".Российский лидер добавил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов "Сила Сибири 2" и его продолжения в Монголии – "Союз-Восток".
https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире
Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"
Путин: взрывы на "Северных потоках" – акт международного терроризма
14:31 12.10.2022 (обновлено: 15:15 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "актом международного терроризма" подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".
"Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого – подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
По словам российского лидера, это сделал тот, кто "стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы".
Выгодоприобретатели прекращения транспортировки газа по "Северным потокам" также понятны, отметил он.
"Повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, Ямал – Европа, по территории Украины два потока, все в свое время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", – пояснил Путин.
Президент также выразил уверенность, что РФ разместит свой газ на мировых рынках. В частности, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Голубой поток".
Российский лидер добавил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов "Сила Сибири 2" и его продолжения в Монголии – "Союз-Восток".