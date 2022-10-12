https://crimea.ria.ru/20221012/putin-nazval-aktom-mezhdunarodnogo-terrorizma-chp-na-severnykh-potokakh-1124839388.html

Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"

Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Путин назвал актом международного терроризма ЧП на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин назвал "актом международного терроризма" подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T14:31

2022-10-12T14:31

2022-10-12T15:15

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал "актом международного терроризма" подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке" >>По словам российского лидера, это сделал тот, кто "стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы".Выгодоприобретатели прекращения транспортировки газа по "Северным потокам" также понятны, отметил он.Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС >>Президент также выразил уверенность, что РФ разместит свой газ на мировых рынках. В частности, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Голубой поток".Российский лидер добавил, что в ближайшее время начнется строительство газопроводов "Сила Сибири 2" и его продолжения в Монголии – "Союз-Восток".

https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-silno-diversii-na-severnykh-potokakh-udaryat-po-byudzhetu-rossii--1124730234.html

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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире