https://crimea.ria.ru/20250413/vlasti-kryma-pozdravili-s-prazdnikom-zaschitnikov-rossiyskogo-neba-1145634826.html

Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба

Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба

Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T12:35

2025-04-13T12:35

2025-04-13T12:35

пво

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО.Глава региона отметил, что Крым надежно защищен от вражеских атак точными и надежными отечественными системами противовоздушной обороны."Благодаря работе наших защитников спасено множество жизней, сохранены многие жизненно важные объекты", - уточнил он.Аксенов поблагодарил военных за высокий профессионализм, мужество и верность долгу, а также пожелал всем крепкого здоровья, чистого неба и скорейшей Победы.Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в условиях СВО именно на силы ПВО возложена большая ответственность, особенно — в приграничных субъектах России, к которым относится и Крымский полуостров.Ранее в воскресенье сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами России были сбиты 158 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границыКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов