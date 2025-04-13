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Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба
Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:35
2025-04-13T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО.Глава региона отметил, что Крым надежно защищен от вражеских атак точными и надежными отечественными системами противовоздушной обороны."Благодаря работе наших защитников спасено множество жизней, сохранены многие жизненно важные объекты", - уточнил он.Аксенов поблагодарил военных за высокий профессионализм, мужество и верность долгу, а также пожелал всем крепкого здоровья, чистого неба и скорейшей Победы.Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в условиях СВО именно на силы ПВО возложена большая ответственность, особенно — в приграничных субъектах России, к которым относится и Крымский полуостров.Ранее в воскресенье сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами России были сбиты 158 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границыКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB
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РИА Новости Крым
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пво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба

Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО

12:35 13.04.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО.
"Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником защитников русского неба – личный состав и ветеранов войск противовоздушной обороны. В войсках ПВО служат высококлассные специалисты, которые успешно решают самые сложные и ответственные задачи как в зоне СВО, так и за ее пределами", - написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава региона отметил, что Крым надежно защищен от вражеских атак точными и надежными отечественными системами противовоздушной обороны.
"Благодаря работе наших защитников спасено множество жизней, сохранены многие жизненно важные объекты", - уточнил он.
Аксенов поблагодарил военных за высокий профессионализм, мужество и верность долгу, а также пожелал всем крепкого здоровья, чистого неба и скорейшей Победы.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в условиях СВО именно на силы ПВО возложена большая ответственность, особенно — в приграничных субъектах России, к которым относится и Крымский полуостров.
"Мы уверены в профессионализме наших военных, благодарны им за чистое небо над нашим полуостровом, за мир и безопасность. Со своей стороны мы и впредь будем поддерживать их, внося свой посильный вклад в приближение нашей общей Победы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.
В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами России были сбиты 158 украинских дронов.
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