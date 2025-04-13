https://crimea.ria.ru/20250413/vlasti-kryma-pozdravili-s-prazdnikom-zaschitnikov-rossiyskogo-neba-1145634826.html
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба
Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО. РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:35
2025-04-13T12:35
2025-04-13T12:35
пво
армия и флот
вооруженные силы россии
крым
новости
новости крыма
сергей аксенов
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aedb66dfe814e5c47229f7c9c8130698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО.Глава региона отметил, что Крым надежно защищен от вражеских атак точными и надежными отечественными системами противовоздушной обороны."Благодаря работе наших защитников спасено множество жизней, сохранены многие жизненно важные объекты", - уточнил он.Аксенов поблагодарил военных за высокий профессионализм, мужество и верность долгу, а также пожелал всем крепкого здоровья, чистого неба и скорейшей Победы.Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в условиях СВО именно на силы ПВО возложена большая ответственность, особенно — в приграничных субъектах России, к которым относится и Крымский полуостров.Ранее в воскресенье сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами России были сбиты 158 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границыКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы РоссииСША готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0e1ed0393074eade168e1d13be40c13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов
Власти Крыма поздравили с праздником защитников российского неба
Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма поздравили с профессиональным праздником личный состав и ветеранов войск ПВО.
"Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником защитников русского неба – личный состав и ветеранов войск противовоздушной обороны. В войсках ПВО служат высококлассные специалисты, которые успешно решают самые сложные и ответственные задачи как в зоне СВО, так и за ее пределами", - написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава региона отметил, что Крым надежно защищен от вражеских атак точными и надежными отечественными системами противовоздушной обороны.
"Благодаря работе наших защитников спасено множество жизней, сохранены многие жизненно важные объекты", - уточнил он.
Аксенов поблагодарил военных за высокий профессионализм, мужество и верность долгу, а также пожелал всем крепкого здоровья, чистого неба и скорейшей Победы.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в условиях СВО именно на силы ПВО возложена большая ответственность, особенно — в приграничных субъектах России, к которым относится и Крымский полуостров.
"Мы уверены в профессионализме наших военных, благодарны им за чистое небо над нашим полуостровом, за мир и безопасность. Со своей стороны мы и впредь будем поддерживать их, внося свой посильный вклад в приближение нашей общей Победы", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили
ночью 13 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.
В ночь на среду
над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами России были сбиты 158 украинских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: